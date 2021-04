Alberto con Larreta en Olivos: el Presidente brindará una conferencia de prensa luego de la reunión

El presidenterecibirá hoy por la mañana a, después de que el jefe de Gobierno porteño le pidiera una reunión "urgente" y al mismo tiempo anunciara que presentará un recurso de amparo a la Corte Suprema para evitar que la decisión del Gobierno nacional de suspender las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) incluya a la Ciudad de Buenos Aires, desde el lunes próximo y por dos semanas a causa del coronavirus.Según fuentes oficiales el encuentro se realizará a las 10 en la Quinta Presidencial de Olivos comunicó Télam. Y la reunión fue acordada momentos antes de las 14.30, luego de que el vicejefe de Gobierno de la Ciudad,se comunicara con el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, para pedir la audiencia con el primer mandatario, que se confirmó una hora después.Ayer en horas del mediodía, Rodríguez Larreta había adelantado que la Ciudad se presentará a la Justicia para posicionarse en contra de la vuelta a la virtualidad dispuesta por dos semanas por el Gobierno nacional para contener la Segunda Ola de coronavirus. No obstante, solicitóun encuentro previo para dialogar con Alberto Fernández.El aumento exponencial de los casos positivos de covid, así como el impacto que estos tienen en el sistema sanitario en el marco de la segunda ola en el AMBA en general y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en particular son alarmantes. Es por eso que en este distrito el gobierno nacional detectó la flexibilización (y la ausencia) de controles, por parte del gobierno porteño, de las restricciones que se habían acordado e implementado la semana pasada.Esa fue la razón del endurecimiento de los cuidados que anunció el presidente Alberto Fernández y que, Horacio Rodríguez Larreta intenta resistir generando tirantés con la Rosada. Y es que –como mencionó ayer en horas de la tarde en conferencia de prensa- esto también perjudica la estrategia de controles y cuidados del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, debido a que los porteños que no pueden atenderse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben recurrir al sistema sanitario bonaerense, sin mencionar que el alto nivel de contagios “rebalsa” hacia la provincia, poniendo en tensión también sus cifras epidemiológicas.Probablemente bajo la presión del ala más radicalizada de Juntos por el Cambio, Larreta también dio el anuncio del recurso judicial al que apelará para evitar las clases virtuales como reza el DNU del Ejecutivo Nacional. Sin embargo, será definitiva para ese siguiente paso la reunión de esta mañana en la Quinta Presidencial teniendo en cuenta que, como bien mencionó el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, "el Presidente no tiene problemas en que la oposición haga política con lo que quiera, pero con la pandemia no".Ya en declaraciones con Radio 10, el Presidente de la nación había desenmascarado la actitud de Horacio Rodríguez Larreta, quien en las reuniones de consenso para acordar medidas mostraba un comportamiento, pero luego en público o para la prensa otra:. Y agregó que a pesar del consenso alcanzado "los negocios que cerraban a las once se podían quedar hasta las doce" y que, incluso, las autoridades porteñas "no estaban de acuerdo con la restricciones a la circulación", entre las 0 y las 6 horas.Fernández fue contundente sobre su indignación ante la posición cambiante del Jefe de Gobierno porteño al señalar que "si uno habla, conversa, acuerda y después decimos que no estamos de acuerdo, entonces no entiendo para qué lo hacemos", dijo.Por eso, reconoció que pesa a la posición que marcaban tanto la ministra de Salud, Carla Vizzotti, como su par de Educación Nicolás Trotta sobre las clases presenciales, decidió avanzar con las medidas:, afirmó. Por último afirmó queDe esta forma el presidente se había mostrado alarmado y preocupado por la falta de cumplimiento de las medidas de control en la CABA.