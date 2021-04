Rodríguez Larreta, con múltiples denuncias por sedición tras incumplir el fallo por las clases presenciales

Luego de que el Jefe de Gobierno porteño,se plegara al ala dura del macrismo al arremeter contra las medidas de control y cuidado del Gobierno Nacional para hacer frente a la, fue denunciado por el delito de “sedición”, por llamar a desobedecer a la justicia y “alzarse” para impedir la ejecución de las disposiciones del Presidente y resoluciones. Además se considera la posible figura penal de “instigación” a cometer delitos con prisión de hasta 6 años.La denuncia fue impulsada por el abogado Presidente de la Asociación Civil Grupo de Litigio Estratégico en los tribunales de Comodoro Py,Añade el documento que Larreta, dice uno de los párrafos de la denuncia.Albor remarcó además que pese a la claridad de la decisión del juez Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari, que dejó sin efecto el fallo de un tribunal porteño,. La denuncia recayó en el juzgado a cargo de la jueza María Servini.A esto se suman más acciones legales contra el Jefe de Gobierno porteño: Por su parte, la abogadaamplió su acusación en otra demanda iniciada esta semana en el juzgado federal de María Servini. Precisamente pidió en el juzgado federal 1 que investiguen al jefe de Gobierno porAdemás quedaron radicadas en el juzgado federal 10, a cargo de, las dos primeras denuncias del día por los delitos de. Una presentada por los abogadosquienes sostuvieron que el jefe de Gobierno ". La otra resultó la presentó el abogado Daniel Valmaggia por "iy violación del artículo 205 que castiga a quien no respete medidas para contener una epidemia.Pero el Jefe de Gobierno no es el único que carga con acciones legales sobre sí, también fueron denunciadas la asesora general tutelar de la Ciudady la titular del partido PRO, ante la Justicia Federal por los presuntos delitos de sedición y atentado a la salud pública.En cuanto ala letrada Valeria Carreras (quien también denunció a Larreta) manifestó haberla incluido en sus denuncias por haber expresado su voluntad de presentar un recurso de amparo contra el DNU 241 para dejar sin efecto no sólo la suspensión por 15 días de la presencialidad en todo el AMBA, sino tambiénEn cuanto aex ministra de Desarrollo Social durante el gobierno anterior y actual funcionaria de la administración porteña, fue denunciada por haber impulsado una acción de amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9.Es decir, el motivo de la presentación contra los tres dirigentes nacionales dese basa en las medidas judiciales que cada uno de ellos planteó en diferentes instancias para desobedecer el DNU 241/2021, con el cual el presidente Alberto Fernández aplicó diversas medidas de cuidado para bajar la circulación social en el contexto de emergencia por la pandemia de coronavirus.