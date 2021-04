Alberto y Trotta se reunieron para pensar una presencialidad administrada

El presidentey el ministro de Educaciónevaluaron la posibilidad de generar las condiciones sanitarias para propiciar unaen las escuelas de todo el territorio nacional.Para eso el primer mandatario y el titular de la cartera educativa analizan las condiciones en las que se encuentra cada provincia y observaron la situación del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ante el incumplimiento del fallo de la Justicia Federal por parte de la Ciudad de Buenos Aires.A tales fines Trotta expuso lasque viene desarrollando la cartera educativaen las zonas geográficas que presenten un más alto riesgo epidemiológico a causa del precipitado aumento de los casos positivos de covid-19.La reunión se da en el marco de las medidas de cuidado impuestas desde la Semana Pasada por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), con el cual el Poder Ejecutivo Nacional procedió a laLa mencionada medida fue judicializada por organizaciones no gubernamentales de padres de alumnos y por elque ayer decidió desconocer un fallo judicial que ordenó establecer la modalidad virtual en todo el sistema educativo porteño, respondiendo a lo dispuesto en materia de medidas sanitarias por el gobierno nacional.En medio de este conflicto, tras el antecedente de la Ciudad de Buenos Aires, varios distritos imitaron el accionar porteño manteniendo la presencialidad pese al DNU del jefe de Estado. Al respecto – como se dijo- Trotta planteó las posibles alternativas desarrolladas para posibilitar la presencialidad, pero teniendo como principal objetivo la "Tras las nuevas restricciones que impuso Alberto Fernández también se había rumoreado entre los medios de comunicación opositores al gobierno que el ministro de Educación había presentado su renuncia tras haber sostenido públicamente ese mismo día que no se abandonarían las clases presenciales, renuncia que fue posteriormente negada por ambas partes y que la reunión de hoy confirma fue sólo un fantasma mediático.Mientras tanto el Gobierno nacional seguirá a la espera del fallo de la Corte Suprema respecto de la presentación del Gobierno de la Ciudad para no acatar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que prohíbe impartir clases presenciales durante este mes para bajar el número de casos de coronavirus . A Rodríguez Larreta en tanto le llueven denuncias.