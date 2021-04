Fernán Quirós reconoció la saturación del sistema sanitario de la Ciudad

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires ,, al reconocer que el nivel de ocupación de camas en las unidades de terapia intensiva (UTI) en los sanatorios y clínicas privadasmientras que en los hospitales públicos ese indicador clave llegó al 71.7% el miércoles.Según los últimos partes sanitarios reportados por la administración de la Ciudad, muestra un aumento de casi 50% en los últimos 12 días:La curva de contagios en la Ciudad de Buenos Aires muestra una suba de casos ascendente desde finales de marzo y principios de abril con valores que oscilan entre los 2.100 y los 3.100 reportes diarios. Ayer se informaron 2.904.Así, el distrito porteño registra una especie dede coronavirus en un nivel muy alto en las últimas semanas, con un récord que alcanzó los 3.358 contagios en 24 horas (el pasado 12 de abril), mientras las autoridades sanitarias esperan un impacto positivo de las medidas de restricción que se instauraron en los últimos días., agregó Quirós durante su última conferencia de prensa en la sede del Gobierno porteño.En este marco, por ejemplo, en el caso del Hospital Fernández -que forma parte del denominado anillo rojo junto con el Muñiz, el Santojanni y el Argerich- comenzó a derivar pacientes hacia otras instituciones para progresivamente concentrar su atención en pacientes críticos y moderados con coronavirus. El resto de la “emergentología” que normalmente absorbe el hospital será redirigida al resto de las unidades que conforman la red de atención pública.Esto va en línea con lo expresado por elhace algunas semanas en conferencia de prensa, cuando reveló la derivación de muchos de los pacientes queEs que la situación sanitaria aumenta su gravedad frente a la baja del promedio de edad de los contagiados a nivel nacional a causa de la circulación de las nuevas cepas (de mayor contagiosidad) y de la insistencia por parte del gobierno porteño de avanzar con la presencialidad en las clases, algo por demás desrecomendado por las autoridades de salud.Tal es el caso de la situación crítica en que se encuentra el-el centro pediátrico más antiguo de América- que se encuentra en el barrio de Constitución, colapsó: No tiene sala específica para pacientes con COVID-19 y mezclan a los niños contagios con los que no tienen la enfermedad. Así lo confirmó Claudia Paredes, enfermera del Hospital Pedro Elizalde (ex Casa Cuna) que trabaja en salud hace 20 años.En nota con El Destape Radio, una trabajadora de enfermería del mencionado hospicio reveló queLa situación para atender a las personas contagiadas es desfavorable: debido a la falta de salas para personas con coronavirus, en diciembre decidieron internar a los chicos con coronavirus con quienes no estaban contagiados:En cuanto al sector privado la situación es más crítica en la ciudad: Ayer el presidente de la Unión Argentina de la Salud y dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, advirtió:, alertó Belocopitt.En declaraciones a Radio La Red, reclamó más restricciones para frenar la curva de la segunda ola de coronavirus.Hace varias semanas las autoridades del Gobierno Nacional y Provincial vienen advirtiendo que el sistema de saludLa ocupación de camas de terapia intensiva es uno de los factores más relevantes a la hora de analizar las consecuencias de la segunda ola de contagios por coronavirus. A esta problemática se suman las cirugías programadas –que fueron suspendidas recientemente- y el aumento de pacientes de Covid que requieren este tipo de internaciones. este indicador mantiene alarmados a quienes toman las decisiones sobre el sistema sanitario frente a un posible colapso.Por su parte, el ministerio de Salud de la Nación comunicó que los internados en las terapias intensivas aumentaron del martes al miércoles,Ya es muy lejano el panorama que presentaba la primera ola de contagios del 2020, y es que está directamente relacionado a los grupos etarios afectados por la pandemia. Según datos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, el promedio de edad de los pacientes internados es de 53 años, la cifra de contagios diarios está por encima del triple en relación al pico de aquella primera ola y la circulación comunitaria enciende todas las alarmas.El Ministerio de Salud de la Nación informó que