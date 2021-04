¿Qué dijo Daniel Salvador sobre la posible candidatura de María Eugenia Vidal en la Provincia?

En diálogo con, el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y dirigente del radicalismo,, se refirió al estado de situación de la pandemia en el territorio provincial., indicó.A su entender,“entre el gobierno nacional y provincial hay falta de claridad y cuestiones que tienen que ser manejadas de otra manera", por lo que pidió "aprovechar toda la estructura que tienen los intendentes”.Consultado sobre posibles “discriminaciones” en materia de distribución de vacunas por parte de Provincia hacia los municipios amarillos, señaló:Consideró que el caso de los vacunatorio es un ejemplo claro: “Desperdiciar los municipios que tienen estructura o centros de salud en distintas zonas es un ejemplo que marca la falta de coordinación de Provincia”., recalcó.También hizo referencia al futuro política de la ex gobernadora con la que dijo tener buen diálogo. “Tenemos una mesa de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. El funcionamiento se mantiene intacto, tenemos los bloques unificados. Estuve en la presentación del libro, acompañe por vía zoom y siempre estamos en una muy buena relación”, expresó.Para Salvador,En otro orden, se refirió a la actitud tomada por dirigentes comofrente al gobierno. Valoró el supuesto ímpetu dialoguista de la primera hora pero tomó distancia de lo manifestado en los últimos días por el ex mandatario., concluyó.