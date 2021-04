El equipo de expertos apuesta por mantener las restricciones y acentuar los controles en la circulación

El médico infectólogo e integrante del equipo de expertos que asesora al Presidente, Luis Cámera, insistió este lunes que las restricciones que se pusieron en marcha el 16 de abril "deberán como mínimo continuar" y pidió "acentuar los controles en la circulación"

"Estas restricciones como mínimo hay que mantenerlas y posiblemente ser mucho más cuidadosos con el manejo de la gente que está en las calles, porque hay mucha que no están circulando por cuestiones laborales", advirtió el profesional sanitario en diálogo conDe cara a la reunión que se llevará a cabo esta tarde a las 18 horas en Casa Rosada convocada por el presidente Alberto Fernández, Cámera señaló que también se deberá intensificar el uso del barbijo para así "no volver a fase 1", estadio que consideró como "algo dificil de aplicar en este momento"."Volver a una fase 1 me parece algo muy dificial en este momento porque creo que ya estamos citando una experiencia que si el comportamiento social acompaña, se puede pasar esta crisis", amplió.Sobre el alcance de las medidas, el infectólogo enfatizó en que "cada distrito deberá hacer su priopia evaluación" y así usar "el botón sanitario"."Ellos tienen que actuar, no esperar que el Estado Nacional lo haga porque el sistema es federal", subrayó.Cámera alertó que el escenario epidemiológico en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA) "es complicado" y anticipó que las próximas tres semanas serán "difíciles"."En el AMBA estamos complicados y tenemos tres semanas por delante muy difíciles sobre todo en internación", advirtió el profesional sanitario, aunque consideró que "los números indican que los casos pueden estár empezando a descender"."El problema es si nos quedamos en una meseta muy alta y eso depende de qué es lo que hace la población", concluyó.