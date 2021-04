El Gobierno presentó a la Corte sus argumentos para la suspensión de las clases presenciales

Este lunes por la noche, el Gobierno Nacional presentó ante la Corte Suprema sus argumentos para defender el DNU sobre las restricciones para mitigar la segunda ola de coronavirus, que entre otras cuestiones, plantea la suspensión de clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según la presentación realizada por laque conducey que agrupa a los abogados del Estado Nacional, junto con integrantes del equipo jurídico de la jefatura de Gabinete, la Nación citó 100 años de jurisprudencia en los cuales un gobierno a nivel nacional dispuso medidas para un territorio en particular de la Argentina.En la misma además alertó que de mantenerse la presencialidad en las aulas en el distrito porteño habrá un impacto tanto en la cantidad de casos de contagio positivos, como en las muertes, no sólo en la Capital Federal sino también en la Provincia de Buenos Aires, ya que es menester reconocer todo el territorio al(AMBA) como un distrito único en términos sanitarios.Así Nación avisó que si la Corte hiciera lugar al reclamo de la Ciudad. Lo cual –advirtió la presentación- pondríaEn esta línea, el organismo que reúne a los abogados del Estado solicitó que, antes de enviar una resolución, la Corte convoque como parte a la provincia de Buenos Aires con el fin de que -a través de sus autoridades sanitarias- exprese su posición en la disyuntiva planteada por la Ciudad de Buenos Aires.Asimismo el organismo que encabezaalarmó sobre el precipitado aumento en el número de contagios y la escasez de unidades de terapia intensiva que se computa diariamente en el AMBA.sostiene el escrito, presentado a última hora del lunes ante la Corte Suprema, vía correo electrónico.El documento argumentó así queLa Procuración defendió las medidas de cuidado asumidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia presidencial y aclaró así respecto de las clases presenciales que, unos 300 mil docentes y los acompañantes que llevan y retiran a los estudiantes.Tanto el Gobierno Nacional como el Provincial, vienen remarcando en sus diferentes comunicaciones sobre la situación epidemiológica, que la circulación en torno a las clases presenciales incluye además personal no docente, al sector transportista y otras actividades vinculadas. De manera tal que afecta no sólo al distrito porteño sino también a la provincia de Buenos Aires, desde donde provienen muchos de los individuos que conforman la comunidad educativa., remarcó el texto.Y en este marco, la Procuración refutó el argumento de la Ciudad sobre una intromisión en su facultad de decidir sobre la educación a nivel local., puesto quepara la continuidad educativa, en referencia a la modalidad virtual para las clases durante las dos semanas, que finalizarán el 30 de abril.El escrito de 113 hojas lleva la firma de Carlos Zannini y los abogados del Estado, Santiago Herrera, Carolina Maidana y Axel Monsech Paez.El Estado Nacional destacó la necesidad de adoptar medidas para. La Corte quedó así en condiciones de dar los pasos procesales para resolver el planteo a la brevedad.