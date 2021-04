Intendente de Juntos por el Cambio viajó a EEUU, dio positivo de Covid, volvió y violó el aislamiento obligatorio

Es que Matías Rappallini no cumplió con el aislamiento obligatorio de diez días establecido por protocolo luego de regresar al país de un viaje a Estados Unidos en el que, por si eso fuera poco, contrajo coronavirus

De regreso en el país se realizó otro hisopado que dio negativo, y por ese motivo, según el Intendente, pudo volver a su vida cotidiana. De más está aclarar que el protocolo sanitario no fue cumplido: el aislamiento por 10 días es preventivo y obligatorio para quienes ingresan desde el extranjero, incluso con un hisopado negativo

En la provincia de Buenos Aires, así como la Capital Federal y en todo el país, la segunda ola de coronavirus golpea fuerte y hay funcionarios provincial y municipales de todos los espacios políticos que hacen un gran esfuerzo por la salud de los vecinos.El intendente pidió licencia el 18 de marzo para ir a EEUU del 9 al 22 de abril. Viajó al país norteamericano y allí fue diagnosticado positivo de coronavirus el 12 de abril. Es la segunda vez que se contagia. En ambas ocasiones transitó la enfermedad sin complicaciones.Pese a que no quiso darle explicaciones a medios bonaerenses y locales, sí atendió a Infobae:Por su contagio, tuvo que extender el viaje unos días más.. En la radio, el propio intendente reconoció que había llegado hace horas al país y se lamentó por sus vacaciones "un poco frustradas" por haber sufrido Covid.Su accionar fue exhibido por el concejal, presidente del Bloque del Frente de Todos, quien en su cuenta de Facebook castigó a Rappallini:La indignación de Coudannes contrasta con las insólitas respuestas de Rapallini al visitar el estudio radial., agregó el intendente.Pero su explicación choca con sus propias palabras y arroja una contradicción, dado que él mismo aseguró que en el Aeropuerto de Ezeiza le pidieron que fijara un domicilio para cumplir con el aislamiento social. Es decir, sabe que está cometiendo no sólo un mal ejemplo sino también una falta normativa., reconoció Rappallini, quien mañana dará una conferencia de prensa a los medios locales para argumentar su accionar.Si bien el período de aislamiento promedio en casos positivos de coronavirus es de 14 días, según los protocolos sanitarios vigentes, el aislamiento debe contarse y volver a realizarse desde la llegada al aeropuerto de Ezeiza.Es decir que incluso aunque hubiese estado aislado en Estados Unidos desde que le diagnosticaron Covid por segunda vez, el intendente debería haber realizado otros 10 días de aislamiento a partir del 27 de abril.Incluso, en la radio local, Rappallini contó que se realizó un test antes de viajar de regreso a la Argentina, como condición para poder volver, pero que le volvió a dar positivo. Por eso, hizo una consulta con un médico que le dio el alta "porque habían pasado 10 días" desde que presentó síntomas. Recién un tercer hisopado realizado el último sábado dio negativo y pudo volar el lunes.El inciso a) del artículo 6 del decreto 268/2021, el cual establece el cierre de fronteras, expresa que quien ingrese a la Argentina deberá “realizar una prueba para SARS-CoV-2 al arribo al país y otra al séptimo día del ingreso como condición de finalización del aislamiento obligatorio. El costo de ambas pruebas deberá ser asumido por la persona que ingresa al país, y deberá efectivizarse en la forma que establezcan las autoridades competentes”.En el inciso c), sostiene que “quienes resulten negativo en la prueba realizada al arribo, mencionada en el inciso a) del presente artículo, deberán cumplir con el aislamiento obligatorio en los respectivos domicilios denunciados a tal fin en su declaración jurada de ingreso al país”.“Es muy serio porque no atendió recomendaciones ni del ministerio de Salud provincial ni nacional”, dijo Facundo Coudannes, concejal del Frente de Todos, sobre la actitud del intendente Rappallini de no respetar el aislamiento., pero además en diálogo con TN,. Rappallini es radical y está alineado con el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y el senador porteño Martín Lousteau.