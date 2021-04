Sin vacunas de Covishield, ¿qué va a pasar con las personas que recibieron una primera dosis?

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Felipe Solá, confirmó este jueves que India interrumpió el envió de nuevas dosis de la vacuna Covishield por el colpaso sanitario que atravieza en materia local

, reconoció el canciller en diálogo con El Destape Radio. También detalló que mantuvo un encuentro con su par hindúpor un envío que el gigante asiático tenía pendiente con Argentina.Y explicó las razones: “India tuvo un crecimiento espectacular de los contagios y retuvo todas las vacunas producidas. El embajador vino a explicarme eso. Me dijo que tienen un stock impresionante, pero que lo necesitan para darle un fuerte impulso a la campaña de vacunación local”.En su último reporte epidemiológico,en el mismo período, no sólo una cifra récord sino que los expertos advierten que por fuera del conteo oficial podría ser más alarmante.Ante el escenario de colapso de uno de los proveedores de la campaña de vacunación en Argentina,El médico infectólogo del, Presidente de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica e integrante del comité de expertos que asesoran al Gobierno en la materia sanitaria,, aseguró en diálogo con Política Argentina queya que "son exactamente iguales".Misma definción compartió el médico Infectólogo del Sanatorio Trinidad Mitre,: "En el caso Covishield, que es de AstraZeneca, no importa donde se produzca, en Europa India o donde sea.".