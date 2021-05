Con un nuevo mensaje al FMI, Cristina destacó el discurso de Joe Biden

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kichner, elogio este lunes el discurso que pronunció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante su balance por los 100 días de gobierno.

Sorpresas te da la vida. Acabo de leer el discurso de Joe Biden ante el Congreso de EEUU, dando cuentas del estado de la Unión. Comparto algunos textuales imperdibles: — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 3, 2021

"Sorpresas te da la vida. Acabo de leer el discurso de Joe Biden ante el Congreso de EEUU, dando cuentas del estado de la Unión. Comparto algunos textuales imperdibles", inició la titular de la Cámara alta en redes sociales.Entre las líneas que destacó la líder del Frente de Todos, el pasaje de "aliento" a la sindicalización de los trabajadores norteamericanos, los nuevos impuestos a las clase alta, y la asistencia estatal para los sectores de bajos recursos, fueron algunos de los fragmentos más resonantes.“Buenos chicos y mujeres en Wall Street, pero Wall Street no construyó este país. La clase media construyó el país y los sindicatos construyeron la clase media. Por eso le pido al Congreso que apruebe la Ley para proteger el derecho a sindicalizarse (…)”. ¡PLOP!", continuó CFK.Además, se hizo eco de la nueva política fiscal que impulsa el demócrata y el American Jobs Plan, la gran apuesta para recuperar los más de 20 millones empleos perdidos por el impacto de la pandemia: "Los dólares de los impuestos estadounidenses se utilizarán para comprar productos estadounidenses fabricados en Estados Unidos para crear empleos estadounidenses. Es hora de que las empresas estadounidenses y el 1 por ciento más rico de los estadounidenses comiencen a pagar su parte justa. Sólo su parte justa.”¿Por qué Biden dijo todo esto? También lo explica en forma textual: “La peor pandemia en un siglo, la peor crisis económica desde la Gran Depresión, el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil.”¿Qué cosa, no? Y eso que el FMI no le financió la campaña a Trump", concluyó Fernández, con un claro mensaje al Fondo Monetario Internacional, en medio de las negociaciones que mantiene el Gobierno argentino, para avanzar en un nuevo programa económico.