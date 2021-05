La "mesa política" de Macri teme que "arrepentidos" en escándalo de ex AFIP preso por contrabando deje heridos

Mauricio Macri y su "mesa política" viven también horas de preocupación y miedo porque un ex funcionario de AFIP preso por contrabando y lavado de activos u otros imputados podrían convertirse en "arrepentidos" y salpicar a pesos pesados del entorno del ex presidente

El desembarco de Dávila, jefe de Viramonte Noguer en la Aduana, se referencia directamente con el sector del PRO de Marcos Peña y también con el riñón del ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana. Es que el ahora preso llegó a tener una foto en el Salón de los Científicos con Macri, Leandro Cuccioli y el exministro de Transporte Guillermo Dietrich

Mientras transita horas de contradicción ante el espacio público por haberse vacunado contra el coronavirus en Miami tras prometer que no iba a hacerlo hasta que recibiese una dosis el último de los argentinos de riesgo,Como informó Política Argentina acá , quien está detenido es la exmano derecha de quien fuera el último director de Aduanas durante la gestión deen la AFIP. Su nombre esy está acusado de integrar una banda con lazos en el contrabando de teléfonos de alta gama -iPhones-, sobornos a aduaneros y lavado de dinero vía criptomonedas.Ahora, tal como reveló Ámbito Financiero, el escándalo llegó hasta la “mesa política” del propio Macri. La pregunta esLa respuesta es simple:, como suele ocurrir en causas que tramita el fuero penal económico.Pero además, también hay temor por otros factores: en primer lugar, el celular de Viramonte Noguer había sido intervenido semanas antes de que fuera allanado y apresado por orden del juezen un procedimiento múltiple que llevó adelante la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que había realizado tareas de inteligencia previa para evitar su fuga.Según el mismo medio, en esas conversaciones el detenido se presenta como “billete, billete, billete” y deja a la intermperie una red de tráfico de influencias y nexos que penetran la estructura de una de las columnas vertebrales de AFIP. El joven exfuncionario pisaba fuerte en la Aduana bajo las órdenes de, quien reemplazó en 2017 a, dirigente que se fue de Cambiemos en medio de denuncias cruzadas también por contrabando.. Es que saben que Viramonte Noguer iba a bordo de su vehículo personal.. Entre las medidas de prueba que podría solicitar la justicia el magistrado está, evidentemente, elpara identificar interlocutores frecuentes.¿Quiénes podrían ser contactos frecuentes del detenido? Para llegar a esa respuesta, cabe desentramar cómo llegó a donde llegó.Además, Viramonte Noguer llegó a tener uno de los celulares encriptados de la AFI, lo cual abre más las sospechas acerca de qué pedidos u órdenes recibía. Y de quiénes. Por cierto, antes de llegar a la Aduana el joven había pasado por el Ministerio de Producción que conducíay por la Jefatura de Gabinete bajo el ala de Quintana. También había sido asesor de Enlace Interministerial deAlgunos de los implicados fueron excarcelados, pero continúan monitoreados con tobillera electrónica. No es el caso de Viramonte Noguer que continúa detenido en el penal de Ezeiza. Según Ámbito, la investigación por contrabando y lavado tiene un inesperado contacto con la política y sacudió los cimientos de AFIP. En las escuchas, Viramonte Noguer no solo ofrece protección, advierte sobre coimas pagadas a aduaneros y asume la representación de los detenidos por contrabandear Iphones.