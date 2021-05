Cobos destrozó a Macri por faltar a su promesa, vacunarse en Miami y no esperar su turno en Argentina

el senador nacional por Mendoza Julio Cobos destrozó a Mauricio Macri por vacunarse en Miami, Estados Unidos, cuando tres meses prometió en una entrevista y en un posteo de redes sociales que no iba a inmunizarse contra el coronavirus hasta que "el último de los argentinos de riesgo" lo hubiera hecho

En semanas álgidas en materia política y de internas y diferencias en Juntos por el Cambio de cara al armado de listas,, sentenció el exvicepresidente y legislador integrante de Juntos por el Cambio, en relación con la noticia de que Macri se aplicó en una farmacia de EEUU la vacuna monodosis de Johnson & Johnson contra la Covid-19.Esto último, la vacunación de Macri, fue confirmado por el propio ex mandatario desde su perfil de Facebook. Ante ese hecho, Cobos le dijo a la señal televisiva CNN en español que Macri "no lo tendría que haber hecho"., reprochó Cobos y además recordó que Macri "tiene más de 60 años" (el fundador del partido PRO y exmandatario durante el período 2015-2019 tiene 62 años), con lo que indicó que ya estaba en vísperas de ser inoculado y desnudando que lo del líder PRO puede ser una maniobra política.El senador mendocino, en cambio, cumplió 66 años y ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en su provincia. Macri demostró ayer una actitud distinta y volvió a faltar a una promesa, cosa que quedó marcada durante su mandato, al postear en su Facebook un balance de su viaje de la última semana a Miami para participar del foro de derecha en "Defensa de la Democracia en las Américas".En ese texto, Macri blanqueó que había aprovechado su estancia en esa ciudad del estado de Florida para recibir la vacuna contra el coronavirus en una farmacia."Estando en EEUU pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson", publicó el expresidente y asimismo planteó que "son tiempos complicados para la Argentina y la región".El 21 de febrero último, Macri había escrito en otro posteo que no se vacunaría hasta que lo hubiera hecho "el último de los argentinos de riesgo" (por los mayores de 60 y personas con comorbilidades y patologías previas), como también trabajadores esenciales.En aquella oportunidad, el expresidente escribió: "Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido".También en una entrevista televisiva con LN+, señal de televisión con la que se lo vincula empresarialmente, le contestó al periodista macrista Luis Majul que no recibiría ningún fármaco contra el Covid hasta que los pacientes de riesgo argentinos estuvieran inmunizados.