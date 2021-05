Luego de que Macri se vacunara en Miami, Quirós sostuvo que una vacuna aplicada en el exterior es "una vacuna que nosotros no tenemos que dar"

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires,, dijo hoy que, al referirse a la vacunación de argentinos contra el coronavirus en el exterior. Es que el titular de la cartera sanitaria porteña fue consultado por la vacunación del ex presidente, quien había prometido no vacunarse “hasta que el último trabajador de la salud lo hiciera”.En el marco de la conferencia de prensa que brindó para informar acerca de la situación epidemiológica en la Ciudad, Quirós evadió la pregunta para referirse específicamente a la vacuna que se aplicó en Miami el expresidente Mauricio Macri, empero afirmó que, señaló.Por otra parte fue consultado sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional al Parlamento para establecer los criterios que cada jurisdicción debe seguir para imponer restricciones ante la pandemia basado en el semáforo epidemiológico. Quirós sostuvo al respecto que no podíaNo obstante enfatizó que el parámetro de toma de decisiones de la Ciudad se basa en”. Y reforzó queen la Ciudad.En esta línea insistió en defender la posición de la administración porteña en sostener el dictado de clases presenciales a pesar del decreto presidencial que fijó como política sanitaria la presencialidad en las escuelas al afirmar queSin embargo, dijo queEn cuanto a la situación epidemiológica de la Ciudad de Buenos Aires, los datos tomados a la fecha expresa que en el total de los residentes de la Ciudad de Buenos Aires, se cuentanEn este sentido, en la curva de casos se observó que luego del pico de casos de los días posteriores a la Semana Santa que dejó un punto máximo de más de 3 mil casos diarios, se percibió un leve descenso de casos -lo mismo expresó la libre de media móvil de 7 días-, que luego de alcanzar un pico en la tercer semana de abril, llegó a un. Algo que se podría percibir como un dato alentador, pero no necesariamente alcanza para pensar en que se puedan destensionar las terapias intensivas de cara al invierno.El, dato que avala el orden de prioridad en la vacunación.Con respecto a las