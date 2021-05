Sacnun sobre el rol de la oposición en la pandemia: Pusieron palos en la rueda todo el tiempo

La senadora nacional del bloque Frente de Todos por Santa Fe y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, se mostró crítica por el rol de la oposición durante la pandemia. Rechazó los cuestionamientos del PRO y el ala dura del radicalismo a la reforma del Ministerio Público Fiscal. Sostuvo que la modificación le dará más institucionalidad al órgano estatal. Por otra parte, se mostró expectante con el proyecto de creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Licitación y el Funcionamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná

No se debe resignar el control del Estado. Es fundamental esto en cuanto a la navegación de nuestros ríos interiores en el sentido de que por ellos salen y entran las mercancías, el valor integrado, las importaciones y exportaciones. Existen órganos de control sobre el tráfico comercial, ese sistema tiene que funcionar. No podemos mezclar todo

Cuando el Presidente asumió y habló de los sótanos de la democracia hacía referencia a esa relación espuria entre sectores de la Justicia, agentes de Inteligencia, el armado de causas que significó eso, y alianzas con sectores de los medios concentrados. Creo que el DalesioGate, donde lo vemos al fiscal Stornelli amparado y cubierto por el actual procurador interino, muestra la necesidad de que se avance con una Justicia independiente que impida que los manejos y desmanejo se puedan seguir llevando adelante, gobierne quien gobierne.

Toda esta serie de actitudes y posicionamiento, del que incluso el propio Horacio Rodríguez Larreta forma parte por su sobreactuación con respecto a la preocupación sobre la presencialidad de clases, demuestran que ellos están en clave electoral y nosotros en clave Gobierno poniendo por encima la defensa de la vida del pueblo argentino.

Sacnun, autora del proyecto, destacó que se haya votado por unanimidad y se mostró expectante para ser tratado en Diputados. Se prevé que la Bicameral estará integrada por seis senadores y seis diputados que podrán pedir informes a fin de monitorear y evaluar que el proceso se realice acorde al desarrollo de la Nación.Entiendo que en la Cámara Baja se va a votar favorablemente. Salió por unanimidad en el Senado así que no creó que haya conformaciones en la conformación de la Bicameral.Desde el Legislativo tenemos que ejercer el contralor y a su vez es importante trabajar en pedidos de informe y trabajos con universidades públicas sobre un tema que es vertebral para el país.Debe ser así.. El control de AFIP, Aduanas, UIF, Senasa, entre otros organismos, deben controlar. A su vez, todo lo que significa el dragado y balizamiento, el cobro de peajes al servicio del proyecto de Nación y las inversiones en materia portuaria también tienen que estar en manos del Estado para pensar en un proyecto de desarrollo a 25 años.Con esta posibilidad se abre una posibilidad enorme, el contrato se termina, con lo cual Argentina en absoluta libertad pueden pensar que hace con su vías navegables.Nosotros esperamos que realmente salga la sanción. Hace ya tiempo que sacamos la media sanción en Senadores y requerimos aprobarla, además de introducir mejoras sustanciales.Necesitamos poder avanzar en una designación de un procurador con acuerdo del Senador nacional. Hoy no contamos con la mayoría necesaria para hacerlo, eso hace que sigamos teniendo a alguien que nadie votó porque nunca votamos porque nunca se prestó acuerdo para darle el aval por el lugar que ocupa. El hecho de ubicar las mayorías no va a debilitar la institucional sino por el contrario. Le va a dar mayor institucionalidad porque vamos a tener un procurador votado por el Senador como lo exige la Constitución Nacional.Es importante poder avanzar desde la Justicia.Esto no tiene que ver con el color político, sino con profundizar en estándares democráticos mucho más sensibles.La democracia se profundiza en la medida en que haya mayor participación popular y mayor contralor, y en la medida en que se evitan este tipo de circunstancias vinculadas con un Lawfare que en la Región tuvo posibilidades de arraigarse como consecuencias de estos mecanismos y una Justicia, y un Ministerio Público que ha permitido que esto ocurra.Diecinueve años tramitándose un concurso cuando la propia ley de quiebras establece un tiempo determinado de funcionamiento es realmente llamativo. Por otra parte, no nos tenemos que olvidar que a la fiscal Boquin se le inicia un sumario desde el Ministerio Público Fiscal, se lo inicia el procurador Casal, como forma de disciplinamiento de la fiscal que se opuso al acuerdo que quería llevar adelante Macri, en detrimento de los intereses del Estado argentino. Recordemos sino el emblemático dictamen que llevó adelante la fiscal que impidió justamente que se pudiera avanzar en ese acuerdo. Esto demuestra que hay poderes facticos, poderes económicos que trascienden al gobierno de turno.Nosotros hemos asumido con la enorme responsabilidad de gobernar, la pandemia nos sorprendió en el medio de un programa de país que teníamos planificado para llevar adelante a los efectos de reconstruir la economía y el tejido social.Estamos ocupados y preocupados en gobernar y buscar soluciones concretas mientras que la oposición ha puesto palos en la rueda todo el tiempo, empezando por las campañas anti-cuarentena, las marchas de la democracia, la quema de barbijos y las denuncias al Presidente por envenenamiento que llevó adelante Elisa Carrió.