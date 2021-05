Restricciones: Alberto descartó vuelta a "fase 1" y Cafiero se reúne con PBA y CABA para analizar futuras medidas

se acerca el final del último DNU vigente con restricciones y el Gobierno nacional debe decidir cómo seguirán las medidas de cuidado a partir del próximo sábado

El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, llamó para esta tarde a las 15 a una reunión con sus pares de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y de la Ciudad, Felipe Miguel, con el objetivo de analizar la situación epidemiológica en el AMBA, en donde la curva de contagios de coronavirus se mantiene alta

Cuando se observa en los datos una nueva suba en la curva de los contagios de coronavirus en la Argentina y las altas cifras de fallecidos diarias no cesan,En este sentido, el presidentese refirió a la situación sanitaria del país por la pandemia y ratificó la necesidad de las restricciones actuales pero aclaró queEn declaraciones a Radio 10, el mandatario afirmó que "tiene que doler el número de 500 muertos diarios" por coronavirus y señaló que no hubiera querido restringir la circulación a nivel nacional pero que no hay otro modo para combatir la pandemia que no sea ese."Debemos seguir con las restricciones" para hacer frente a la segunda ola de coronavirus, dijo el jefe de Estado, peroEn la entrevista también lamentó que el mandatario porteño,, y otros gobernadores provinciales que en las últimas días pidieron medidas más fuertes hayan perdido tanto tiempo. “Yo siempre le pregunto a Horacio, si en el colegio no hay contagios, si en los bares no hay contagios, si en los bares no hay contagios y si en los cines no hay contagios, ¿dónde se contagia la gente?”, apuntó Fernández.El encuentro en la Casa Rosada se realizará tres días antes de que venza el último DNU, que alcanza a cubrir hasta el viernes inclusive, que reforzó las medidas sanitarias para frenar el avance de la segunda ola en todo país, pero con el foco puesto en el AMBA en donde la situación del sistema de salud está en una situación crítica.Ayer se conoció que el número de contagios en todo el país alcanzó los 28.680 casos, mientras que el número de muertos como consecuencia del Covid-19 fue de 505. De esta forma los casos totales desde el inicio de la pandemia ya supera los 3,3 millones y el total de fallecidos llega a 71.027.Además de la situación del AMBA, en Casa Rosada hay especial preocupación por el avance del virus en algunas provincias como Córdoba, que este lunes registró 2795 casos, o Santa Fe, donde hubo 1.618. También hay alerta por los casos de Neuquén y Santiago del Estero.En la previa, en esta oportunidad hasta desde Ciudad avalaron la posibilidad de tomar medidas más duras ante el aumento de casos que observaron en ese distrito en los últimos días. De continuar así, Fernán Quirós no descartó endurecer las restricciones, incluida la suspensión de clases presenciales.Por su parte, la gestión bonaerense de Axel Kicillof volvió después de varios días a pedir públicamente medidas más duras para contener la suba de casos.Se espera para los próximos días la habitual reunión de Nación con los infectólogos y epidemiólogos de su equipo de asesores, que le trasmitirán sus impresiones sobre el actual contexto sanitario y posibles medidas a adoptar, que el mandatario luego evaluará.Además, hay expectativa por un nuevo encuentro entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, además del habitual cruce con el resto de los gobernadores del país.