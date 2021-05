"Sentí estupor e indignación": Cristina destrozó a "Pepín" Simón, el operador judicial de Macri prófugo en Uruguay

la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó una contundente carta en la que desnuda cómo operaba la "mesa judicial M", de la que el abogado y asesor de Mauricio Macri era uno de los líderes, y advirtió que "las máscaras caen y aparece el verdadero rostro del macrismo: mentira, cinismo y la verdadera impunidad"

Las repercusiones por el pedido de asilo político a Uruguay por parte del operador judicial macrista, que fue citado a indagatoria por la causa por las presiones al Grupo Indalo, no paran:En una publicación en su sitio oficial difundida a través de sus redes y titulada "De impunes y prófugos: o cuando se caen las máscaras", la titular del Senado de la Nación recordó la persecución que el Cambiemos inició a través de "lawfare" y la "Mesa Judicial M" contra opositores y dirigentes kirchneristas durante los cuatro años que gobernó Cambiemos., concluýó su misivia Cristina.Antes, CFK recordó que fue "citada a prestar declaración indagatoria a Comodoro Py" y que particularmente "en el año 2019, justo el día de cumpleaños de Néstor, el 25 de febrero" la hicieron "prestar ocho declaraciones indagatorias en un mismo día"."Una vez más, la violación de las más elementales normas y principios del Estado de Derecho estuvo a cargo de Bonadío", señaló. También recordó "la persecución" que sufrió Florencia, su hija, al igual que Máximo, y advirtió que "durante el gobierno macrista, se desató en la República Argentina una inédita persecución judicial en tiempos de democracia, con ribetes de cacería en algunos casos" que derivó en que ex funcionarios del kirchnerismo "fueran citados a prestar declaración indagatoria, decenas fueron procesados y otros encarcelados 'preventivamente'"."De ésta manera, la institución de la prisión preventiva, conceptualmente prevista para evitar la fuga del acusado, se utilizaba para encarcelar opositores", recordó."Nunca -y cuando digo nunca, es nunca- ninguno de los dirigentes perseguidos, procesados o encarcelados injustamente hizo el más mínimo gesto de sustraerse a la acción, en muchos casos hasta ilegal, de ese Poder Judicial", disparó.En ese punto, cargó contra "Pepín" Rodríguez Simón, quien pidió asilo político en Uruguay. La ex jefa de Estado lo calificó como "integrante de la ya célebre y mediática Mesa Judicial macrista -la misma que decidía procesamientos y encarcelamientos" y recordó la persecución que sufrió el ex canciller Héctor Timerman, que le costó la vida."¡Fabián Rodríguez Simón, alias 'Pepín', diputado del Parlasur de Cambiemos, ex Director de YPF durante el macrismo, abogado de Mauricio Macri, apretador serial de jueces y empresarios, sólo había sido citado a prestar declaración indagatoria por una jueza y un fiscal, de los que podrá decirse cualquier cosa menos que sean kirchneristas, 'pide asilo político en Uruguay por persecución'. Y dicen que somos nosotros los que 'buscamos la impunidad'!", disparó la titular de la Cámara alta.En ese sentido, Kirchner mencionó la persecución que Juntos por el Cambio emprendió contra la procuradora Alejandra Gils Carbó que derivó en su renuncia y la designación de Eduardo Casal como procurador interino: "Juntos por el Cambio. Los mismos que intentan prolongar una situación institucional que nunca tuvo lugar en la democracia argentina. Eduardo Casal, un Procurador interino sin el acuerdo del Senado que prevé la ley vigente. Eduardo Casal, fiscal designado sin concurso en el año 1992, durante el menemismo. Eduardo Casal, el mismo que protege al Fiscal Stornelli -fiscal macrista si los hay-"-"Y pensar que son ellos, los y las de Juntos por el Cambio, quienes dicen que queremos poner un procurador sin respetar las instituciones y que somos nosotros los que 'buscamos la impunidad'", sentenció.