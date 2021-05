Dalbón teme por la vida de "Pepín": "Ojalá lo cuiden porque lo va a comprometer muchísimo a Macri y a personas muy importantes"

“(Pepín) Está asustado, se dio cuenta de que está al descubierto. Tarde o temprano se va a saber absolutamente la verdad completa de lo que fue la mesa judicial y la criminalidad de los actos que han cometido durante los cuatro años de gobierno que son muy graves, son delitos de corrupción, privación ilegitima de la libertad, robo y amenazas”, sostuvo Dalbón para quien tales acciones “son delitos muy parecidos a los de la Dictadura militares”

ojalá lo puedan cuidar y lo puedan mantener bien porque es la punta del iceberg de lo que se viene en una investigación”, dijo Dalbón, para quien “seguramente Pepín va a comprometer muchísimo no solamente a Macri sino también a personas muy importantes”.

Pepín era el verdadero ministro de Justicia de Macri, estaba a la sombra”

Consultado porsobre la situación judicial en la que se encuentra Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, el ex funcionario de Mauricio Macri, Gregorio Dalbón considera que está asustado y teme por su vida.Y aludió a lo sucedido con Papel Prensa:Consideró además que está sobrepasado. “Lo vimos en la entrevista con Carlos Pagni, está sobre pasado,Con respecto a las consultas que aparentemente hizo a Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, previa a la presentación en Uruguay para buscar algún respaldo de abrigo diplomático, Dalbón señaló que “son una banda y“(Germán)y está implicado en la mesa judicial, pero Pepín era el responsable del armado, el cerebro, el hombre lobby en la Corte y en la Cámara federal, y”, recalcó., señaló.También opinó sobre el ex presidente que este miércoles reapareció en un medio cordobés., indicó.A su entender, “es un hombre que no le interesó gobernar por una cuestión patriótica sino por tratar de quedarse con negocios imposibles, y pedir préstamos imposibles de abonar y fugar dinero. Su gobierno fue para los amigos y dejó a la Argentina en la ruina”.Dalbón insistió en que “hoy es un muerto político, no lo considero un mamerto, es cínico y me parece que políticamente no existe”., expresó.Por último, opinión sobre la decisión del ahora ex abogado de, ex titular de la AFI macrista. “Él tiene derecho a renunciar. En mis 32 años de abogado nunca he renunciado y, consideró Dalbón para quien “el pensamiento que tengo es que quizá en su inconsciente tiene una motivación que no es económica para dejar de defender a Gustavo Arribas”. “Obviamente es uno de los personajes más siniestros que existen y que también están en pleno pensamiento de fuga”, agregó.