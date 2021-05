Tras la judicialización, ahora Larreta avala el confinamiento duro y frenaría clases presenciales una semana

Horacio Rodríguez Larreta acompañaría esta vez el confinamiento estricto y suspendería las clases presenciales la próxima semana en todos los niveles

Tras dar miles de vueltas, reiterar sus argumentos pese a los datos científicos que los contrarían e incluso llegar y conseguir el aval de la Corte Suprema, la realidad - es decir la escalada de contagios y fallecimientos - golpeó al gobierno porteño:¿Cómo lo hará? Con el feriado puente restablecido, serían sólo tres los días -desde el 26 hasta el 28 de mayo- los que debería suspender la presencialidad e ir a la virtualidad en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.La decisión del presidente, consensuada con los 24 gobernadores y el propio Larreta, de proponer una cuarentena estricta durante nueve días terminó de derrumbar los argumentos del líder PRO. El jefe de Gobierno porteño tenía en mente tan solo una restricción parcial de las clases presenciales que iba a dejar a los jardines y a las primarias abiertas, pero las estadísticas de los últimos días, esas quepedía esperar el miércoles cuando la escalada tomaba impulso, forzaron el consenso que no querían comprender.El martes pasado fuentes porteñas habían abierto la posibilidad a una suspensión total de las clases. “En el hipotético caso de tener que cerrar las escuelas es porque se cierra todo. Para que haya una suspensión total de las clases presenciales, que no lo descartamos para algún momento, el escenario debería ser el de marzo de 2020, con una cuarentena muy dura”, habían advertido desde Uspallata. No obstante, esta mañana Quirós volvió a decir que "el lunes hay clases" presenciales.Ese escenario, el de un confinamiento estricto, se resolvió hoy por la tarde en la reunión virtual que sostuvieron el Presidente y los gobernadores por la escalada de contagios en todo el país. Por ende, la Ciudad de Buenos Aires acataría la decisión y cerraría las escuelas por una semana.Según se confirmó, el alcalde porteño encabezará esta noche, a las 21.30, una conferencia de prensa para hacer los anuncios y volver a decir, como hace tiempo no hace, que acompaña las medidas nacionals. Lo secundarán el vicejefe, Diego Santilli, el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y los ministros Fernán Quirós (Salud), Soledad Acuña (Eduación) y Juan José Méndez (Transporte).Tras permanecer reunido toda la tarde con su equipo y tomar la decisión, Larreta anunciaría que correrá el calendario escolar de la semana próxima: lunes y martes feriados sin clases de ningún tipo, y miércoles, jueves y viernes sin presencialidad en la Ciudad. Esos días serían recuperados en diciembre.A partir del lunes 31 de mayo, prevén en Uspallata, volverían a retomar el esquema de clases presenciales en el nivel inicial, primaria y educación especial. En tanto, el secundario seguirá con el sistema bimodal.