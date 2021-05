Peñafort sobre Bullrich: "Buscaba algún nivel de influencia en causas judiciales, si no para qué se va a juntar con Stornelli"

En declaraciones a Política Argentina, la Directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, (R)Graciana Peñafort, habló sobre las visitas de operadores judiciales en el Ministerio de Seguridad en la administración Cambiemos. De ahí que el pedido del registro de visitas al edificio de dicha cartera sea acertado por parte del oficialismo

“la vocación de no hacer pública (dichas visitas), amén de no hacer preocupación sobre la identidad de las personas, tiene fecha coincidente con avances relativos a la persecución judicial”. “Pero a las fechas solo tenemos notas periodistas, con lo cual no dan verosimilitud a lo que se está diciendo. Y da cuenta de cuestiones muy tremenda como por ejemplo desde cuando conocía Bullrich a D`Alessio”,

“En la causa Mesa Judicial, Patricia Bullrich no aparece dentro de las convocadas a las reuniones. Entiendo que no formaba parte en las reuniones aunque no quita que tuviese funciones operativas. Indudablemente había un fluido de operadores y canales judiciales para tener algún nivel de influencia en causas judiciales, porque sino para qué se va a juntar con un fiscal (por Stornelli)”,

"En la causa Mesa Judicial, Patricia Bullrich no aparece dentro de las convocadas a las reuniones. Entiendo que no formaba parte en las reuniones aunque no quita que tuviese funciones operativas. Indudablemente había un fluido de operadores y canales judiciales para tener algún nivel de influencia en causas judiciales, porque sino para qué se va a juntar con un fiscal (por Stornelli)",

En otrora, manifestó sus actitudes con respecto a las palabras de la ex ministra macrista para con el gobierno del Frente de Todos en el marco de las negociaciones con Pfizer por la adquisición de vacunas contra el coronavirus.

En relación a su comportamiento, agregó:

Por otra parte, se refirió al pedido de extradición al ex operador judicial de que se encuentra recluido en Uruguay.

Peñafort dijo que conociendo la normativa internacional,. Es decir, a sus ojos, "cuesta un poco creerle a Rodríguez Simón, que incluso con un Juzgado que le ha permitido permanecer fuera del país después de haber sido llamado a indagatoria".

Para ella, "algo que va a complicar su situación es la conducta consumada de presentar un pasaje ya habiendo pedido no ser extraditado o intentado obstaculizar a la Justicia. Es decir, haciendo una maniobra engañosa". "Él presentó un pasaje con fecha 15 de Mayo y la primera semana de mayo ya estaba haciendo los trámites para acceder al asilo político. Me parece una actitud contumaz", indicó.