El senador radical David Hirtz le recordó a Macri cuáles son las responsabilidades de un político

“No me parece que haya sido afortunado lo que dijo. Los que estamos en la política dedicamos ingente cantidad de horas. Por lo menos en mi caso, el teléfono y la actividad son permanentes, cualquiera sea el horario. Nuestra necesidad es estar atendiendo a las cuestiones de la gente y de la responsabilidad que tenemos”, dijo de manera contundente el senador bonaerense del bloque Juntos por el Cambio, David Hirtz, al manifestar sus inquietudes sobre las 12 horas de descanso y Netflix que el ex presidente Mauricio Macri reconoció en el peor momento de su gestión.

En diálogo con, expresó que “como seres humanos, tenemos derecho a descansar y hasta rendimos más si somos prudentes, pero tenemos una obligación en la atención de los temas de la sociedad que están por encima de un empleado normal”.Por otra parte, también mostró diferencias en materia de gestión. Cuestionó los tarifazos aunque remarco la necesidad de actualización de los precios de los servicios públicos y de mayor gradualismo., señaló.Por otra parte, hizo mención sobre el estado de situación del plan de vacunación en el territorio bonaerense. “En línea al tema vacunación, después de las dilaciones y dificultades que hubo, hay que señalar que la provincia de Buenos Aires está sujeta a los vaivenes que tiene la Nación, dado que no es proveedora de las vacunas de manera directa”, sostuvo y bregó:.Hirtz aseguró que desde el radicalismo no estánseñaló.En este sentido, destacó la asunción de Maximiliano Abad al frente de la UCR provincial y aseguró que, dijo.Por último, destacó el rol y la figura de la ex gobernadora. “Tenemos un gran afecto y aprecio por la figura de Vidal. Me tocó ser intendente durante su gestión y tuvimos la mejor de las relaciones.”, sostuvo al ser consultado sobre su posible candidatura en CABA.Y remarcó: “Seguramente su decisión va a ser importante para ver quien encabeza las listas en cada uno de los distritos”.