La propuesta electoral de Espert: "Cambiar básicamente todo"

No creo que Alberto Fernández sea control remoto de Cristina. Se toman algunas decisiones, algunas las comparte tal vez pero no soy adivino. Estoy muy lejos de pertenecer al círculo áulico del kirchnerismo.

Por eso, nuestra propuesta es: Cambiar todo. Básicamente lo vinculado a estas tres leyes de gravedad económica. Por eso, si soy elegido diputado el primer día vamos a trabajar en toda la reforma estructural que Argentina necesita del Estado.

Lo que pasa es que acá tenemos una presión impositiva tan salvaje que la gente evade impuestos por ello. Ahora bien, yo no voy a alentar a la evasión de impuestos pero la presión impositiva es tan salvaje que alienta a la evasión y eso es un problema.

Con Milei hacemos cosas diferentes pero dentro de la misma estrategia de todo el país, que implica tácticas diferentes. En Capital no justificamos el armado del frente, cosa que si en Provincia. No hay ninguna grieta.

El ex candidato a presidente por el Frente Despertar,, admitió queen el territorio bonaerense. Se mostró crítico de la gestión de la pandemia y en relación al. Su crítica aly sus expectativas de cara a achicar el Estado en el marco de la delicada situación sanitaria.- ¿Cuál es su apreciación sobre la gestión de la pandemia y que expectativas tiene en relación al plan de vacunación?Cuando ocurre un suceso exógeno, extraordinario y negativo como una pandemia, no solo hay que evaluar la gestión del Ejecutivo sobre la salud sino también sobre la economía. Es una moneda con dos caras y en este sentido, hubo un momento en el cuál estuvimos cuartos en la cantidad de muertos por millón de habitantes, el año pasado la actividad económica en Argentina tuvo una de las peores caídas en el mundo y en su historia, cuando vemos los record de contagiados día a día, se puede decir que el Gobierno ha hecho un verdadero desastre en materia epidemiológica y económica.. El año pasado debería haberse testeado de manera masiva con cuarentenas intermitentes. Por eso, recurrió a unay hasta el momento todavía no se vacunó a nadie con las dos dosis.- Pero Argentina está entre los primeros 20 o 30 países con más vacunados cada 100 mil habitantes, de hecho, vamos a empezar a producir la Sputnik VIDA…Yo le podría decir que hasta el momento hemos vacunado 100 mil personas por día. Ajustado por la cantidad de habitantes, es seis veces menos de lo que ha vacunado Uruguay, Recién ahora está retomando ritmo el proceso de vacunación pero obedece a una cuestión electoral. El Gobierno está tratando de llegar a las elecciones con el viento favorable de que si, se está vacunando de manera masiva.- ¿Cree entonces que llegadas las elecciones se va a profundizar la vacunación?Todo está apuntado a eso.- Le quería preguntar por el video donde le pide a Cristina que dé la cara…podría ampliar ese concepto?- Mas allá de esto, como ve la cuestión vinculada a las decisiones y la gobernabilidad. ¿Quién toma las decisiones?- En términos económicos, para explicar todo lo que sucede en materia de Desarrollo Social, ¿Como explica lo que está sucediendo? Qué haría usted llegado el caso de ser diputado? ¿Propondría algún tipo de iniciativas contra los programas de asistencia?Argentina hace casi un siglo que está fracasando y en el último medio siglo el sistema se ha degenerado tanto que en las últimas cinco décadas, todos los planes han terminado enAsí que lo que Argentina hace está mal. Lo normal es que tratar de que lo mismo que siempre termino mal, termine bien. Argentina sigue intentando inventar el círculo cuadrado. Por eso, vamos a seguir fracasando y que haya necesidad de asistir a más personas. Los planes sociales no van a terminar nunca si Argentina siempre termina en un error.El error que comete Argentina es básico, no respeta la. Esta tiene tres leyes. Uno, que las empresas de cada país compitan con el mundo. Para que esto no termine en industricidio como con Martínez de Hoz o Menem, es importante otra ley. La segunda que es que en el país haya impuestos racionales. Mientras se tenga un Estado gigantesco será difícil cobrar impuestos racionales. La tercera ley, es que las leyes laborales tienen que proveer el trabajo en blanco. Mientras Argentina tenga leyes laborales de las cavernas nunca le va a ir bien.-El fin de semana, el ex presidente Mauricio Macri dijo que “en este país para crecer hay que evadir impuestos”. ¿Comparte esta visión?Yo le diría que para que Argentina crezca necesita a todo lo que viene haciendo desde hace medio siglo donde todos los programas económicos terminaron en crisis. Argentina necesita abrir su economía al comercio, abandonando la sustitución de importaciones. Necesita tener un tamaño del estado razonable para eliminar el déficit y tener un margen para bajar impuesto. Necesita también otro edificio de leyes laborales diferentes al que tiene.- Para ir cerrando, entiendo que será candidato en la provincia de Buenos Aires. Se prevé la posibilidad de acuerdo con Juntos por el Cambio en Provincia, algo que en CABA no se ve por ciertas diferencias de Javier Milei con el PRO pero en la provincia de Buenos Aires está todo dado para un acuerdo…Cuando hay una elección legislativa se elige la calidad de la Cámara de Diputados y del Senado, la calidad de las legislativas provinciales y de los Concejos Deliberantes. En realidad, en las legislativas tenemos 24 elecciones diferentes, una por cada provincia.En la provincia de Buenos Aires, donde se libra la madre de todas las batallas, creemos que el enemigo a derrotar es Kicillof que es el epicentro del caos epidemiológico y económico que vive Argentina por su gran influencia en la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.En CABA nuestro cabeza de lista es Javier Milei. En Provincia, soy yo. En esta última, hay algunos dirigentes entre los cuales incluyo a Macri, Bullrich y Rodríguez Larreta,- Tuvimos la oportunidad de hablar con varios dirigentes del PRO y la UCR, la mayoría habla de una PASO pero no supeditada a los partidos que integran la coalición opositora, sino más bien vinculada afinidades políticas. Ahora bien, si hay una lista encabezada por Vidal, otra por Bullrich, y otra por Santilli, ¿Con quien estaría más cercano?No le voy a responder a esa pregunta. Nosotros lo que pretendemos es: o vamos solo como Avanza Libertad o participamos de una mega interna del arco opositor que incluya no solo a Cambiemos sino a otros opositores como bien podría ser el peronismo no kirchnerista o el kirchnerista.- El objetivo es Kicillof entonces…