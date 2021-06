Macri agitó la interna con Santilli y pidió que en el PRO "no desvistamos un santo para vestir a otro"

"Yo quiero que sean candidatos los que no ocupan cargos: que no sean intendentes, ni vicefejes, ni ministros. Creo que ni Santilli ni yo deberíamos ser candidatos ahora. Como fuerza política tenemos que buscar otras opciones. Me parece que sería lo mejor", concluyó anunciando que no jugará en 2021 e instando al vicejefe porteño a hacer lo mismo.

Jorge Macri no quiere que ningún porteño juegue en la Provincia de Buenos Aires en relación al dirigente de su propio espacio y número 2 de Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli.reclamó.Entrevistado por Radio del Plata fue en contra de la estrategia de Larreta y remarcó que "En política nunca hay que dejar de presentar. Me gustaría verla representar a los bonaerenses.(FQ)"No solo tienen que ser candidatos del PRO. Tenemos a la UCR, la Coalición Cívica y al peronismo. Tenemos que ser un frente más amplio. No me gusta la lógica de imponer a candidatos por los medios, lo mejor es que sea Patricia Bullrich en Capital y María Eugenia Vidal en Provincia"(A)Jorge Macri, intendente de Vicente López.(A)(FW)Dentro de la lista de nombres de posibles candidatos, Macri mencionó, además de a Vidal, a "Patricia Bullrich,hay un montón de personas que deberían representarnos bien", señaló., remarcó.