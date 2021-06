Compra de vacuna COVID: Pfizer y Richmond derrumbaron las fake news de Juntos por el Cambio

Las autoridades de la Cámara de Diputados, junto con los presidentes de los diferentes bloques, recibieron hoy a representantes de los laboratorios Pfizer - la "obsesión" de Juntos por el Cambio - y Richmond - encargado de la producción de la Sputnik en la Argentina - y escucharon sus presentaciones y respuestas a preguntas de todo tipo, principalmente de legisladores macristas.El gerente general de Pfizer, Nicolás Vaquer, fue el primero en expresarse y afirmó, durante su exposición, que "se sigue avanzando en una negociación para un eventual acuerdo" para la compra de vacunas contra el coronavirus de ese laboratorio por parte del Estado nacional.Sin embargo, y ante la pregunta insistente de Juntos por el Cambio acerca de si le exigieron "coimas" y "intermediarios", realizada en primer lugar por la diputada nacional radical Claudia Najul, luego repetidas por el "lilito" Juan Manuel López, el representante del laboratorio fue terminante y enterró la fake news del macrismo.“En ningún momento se le realizaron pedidos de pagos indebidos o de intermediarios a Pfizer", disparó Vaquer, y agregó que el laboratorio estadounidense "no tiene ningún interés en bienes del Estado: esto incluye a recursos naturales, reservas del Banco Central y bienes estratégicos”.Asimismo, especificó que "hoy el marco legal no es compatible con algunos de los mecanismos contractuales que pide Pfizer" y dijo que "tienen que ver con la indemnidad y otras cuestiones"."Estas conversaciones están siendo llevadas adelante por abogados con ideas concretas. No me siento con la capacidad de entrar en detalle. Encontramos el mayor nivel de colaboración del Poder Ejecutivo”, aclaró Vaquer.“El 25 de julio se realizó la primera oferta cuando todavía no había vacuna”, dijo, y precisó: “Inicialmente hablamos de 13,2 millones de dosis. Un millón de dosis se iban a entregar en 2020, dos millones en el primer trimestre del 2021, cinco millones en el segundo trimestre y el resto en el cuarto trimestre. Entendemos que el Gobierno estaba negociando volumen con varios proveedores. Finalmente, el Gobierno mostró interés en avanzar con una cantidad que se pudiera entregar antes de marzo de 2020″.Luego, ante la continuidad de preguntas por parte de diputados como Eduardo "Bali" Bucca y Cecilia Moreau, entre otros, también enterró otra maniobra que ensayó la oposición y que tenían que ver con la adquisición por parte de distritos de dosis de vacunas. "La política global de Pfizer en esta etapa de la pandemia es trabajar con Estados nacionales", respondió."Tenemos un contrato exclusivo con el Fondo Ruso de Inversión y con el laboratorio Gamaleya", aseguró Marcelo Figueiras, titular del laboratorio que fabricará en la Argentina la Sputnik Vida a partir de esta semana, luego de realizar una breve introducción y escuchar preguntas de la diputadas de Juntos por el Cambio, Carmen Polledo y Carla Carrizo.Aseguró que la firma que preside "no forma parte" ni cuenta con "conocimiento del contrato del Estado nacional con Rusia". Y agregó: "Sólo nos encarga la producción para la fase final del proceso productivo, que hacemos por cuenta y orden de ellos".Consultado acerca de declaraciones realizadas tiempo atrás por el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, Figueiras se refirió a cómo se vinculó Richmond con Rusia: "Accedimos (al contacto) a través del laboratorio Hetero. A través de nuestros socios nos invitaron a participar y creímos conveniente aportar nuestra capacidad técnica y científica"."No hemos recibido por parte del Gobierno nacional ninguna indicación de que nosotros podíamos o no fabricar la vacuna", agregó el empresario, y añadió: "No puedo hablar por el señor ministro, seguramente yo estimo que fueron por sus ganas de empujar proyectos e ir adelante. No puedo asegurar qué quiso decir porque no lo escuché. Lo enmarco en esta buena noticia que trae este proyecto, que necesita del encolumnamiento de todo el sector político y empresarial detrás de este proyecto".Más adelante, consultado por la diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau por la cantidad de dosis que se podrá producir, respondió: "Vamos a hacer 500 mil por semana desde esta semana. Y podemos llegar a fabricar 5 millones por mes una vez que alcanemos el ritmo y se completen los envíos que se nos han prometido".Luego, interpelado por los cuestionamientos de la oposición a la Sputnik, dijo: "Yo siempre me vacuné y nunca pregunté de dónde viene la vacuna. Creo que el mundo científico está unido, vimos eso cuando fuimos a Rusia. Ahí no había diferencias. Pero uno ve en el mundo estos desacuerdos. Por ejemplo en Brasil no aprobaban esta vacuna, pero resulta que la autorizó la semana pasada. Era muy mala cuando no l autorizaba, pero ahora la autorizó. Son cosas que surgieron con esta pandemia".