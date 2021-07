Revelan anécdota de Macri cuando perdió en 2019 en la que sugirió que los argentinos no son civilizados

"Yo le dije: ‘La alegría va por los barrios, el que cree en la lucha sigue luchando’", contó la legisladora uruguaya, pero sorprendió al precisar la increíble respuesta de Macri: "Y él me contestó: ‘Eso puede correr para Uruguay porque son civilizados’”

Nada más y nada menos que, senadora y ex vicepresidenta de Uruguay, habló tras la decisión del gobierno de Luis Lacalle Pou de comercializar por fuera del Mercosur y aprovechó la ocasión para involucrar a, quien embistió al Frente de Todos en favor del mandatario del país vecino, mediante una, recordó la compañera del ex presidente uruguayo José "Pepe" Mujica en diálogo con Radio Nacional.Llegado a ese punto y ante esa situación, Topolansky continuó el relato y señaló que, por la actitud negativa que tenía el líder PRO, le intentaron expresar un mensaje esperanzador de que en la política se puede continuar la militancia pese a las derrotas.No conforme, Topolansky agregó que, según pudo ver, al ex presidente argentino no le gusta el trabajo:Según Topolansky, la decisión anunciada este miércoles por Lacalle Pou "no tiene respaldo unánime", ya que “el Parlamento y la oposición no fueron consultados en lo más mínimo”, por lo que no sabe "hasta dónde Uruguay mantendrá el desafío".“Que Uruguay se tire solo al agua es difícil porque no sé qué socio comercial va a querer negociar”, expresó la ex vicepresidenta. "La Unión Europea no se decide sobre el acuerdo con Mercosur y entonces el campo queda libre para los asiáticos. Y los asiáticos no están quietos. ¿Puede acordar China un tratado de libre comercio con Uruguay prescindiendo de Argentina y Brasil que son sus principales abastecedores de soja, carne y otros productos?", planteó.