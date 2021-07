Tetaz confirmó que integra la lista de Vidal y se lanza con Lousteau en cervecería de Palermo

El economista Martín Tetaz, quien ya tenía una clara militancia macrista, confirmó que deja la presunción de "distancia" formal con la política y será candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, de la mano de la UCR en la lista que encabezará María Eugenia Vidal

Para hacer oficializar, como ya sonaba, que integrará la lista de JXC utilizó su participación en el programa opositor deen Radio Mitre, del“Hace cerca de un mes tuve un llamado deentusiasmado con lo que significaba el resurgimiento del radicalismo. El lanzamiento de Facundo Manes en la Provincia de Buenos Aires, un montón de gente entusiasmada con la posibilidad concreta de que el partido lidere lo que es el espacio de Juntos por el Cambio y eventualmente consiga apuntalar, darle oxígeno y ofrecer una alternativa concreta en un contexto en el cual se trata del grito de la Argentina”, afirmó.Y agregó: “Ese es el enorme desafío que me invitaron no a liderar, porque la figura que está liderando el espacio es una de las mejores candidatas que ponía tener,, que no necesito hacerle propaganda porque todo el mundo la conoce, se plantó ante los grandes poderes de la Provincia de Buenos Aires, combatió a las mafias, terminó viviendo en una base militar por tener los huevos bien puestos. Y hoy hay un desafío muy importante de acompañar esa candidatura. Me ofrecieron participar, ayudar a la construcción de ese espacio".Según Tetaz, la Argentina está, por lo que, continuó en su línea del macrismo duro, "esta es una elección muy importante en la cual se va a jugar si Argentina respeta a las instituciones, a la propiedad privada, si Argentina quiere construir una verdadera grieta, que es la única grieta que hay en la Argentina, que es de un lado, la gente que trabaja, que produce, que invierte y que estudia"."Después, uno puede tener diferencias dentro de ese gran grupo, pero esa es la mitad de la Argentina que necesita ponerse de pie”, afirmó.Llamativa pero no sorprendentemente, la presentación oficial de Tetaz será en un bar de Palermo acompañado por el senador nacional Lousteau. Ocurrirá esta tarde a las 15.30 en el Parador Antares de Plaza Houssay, donde además estará la presidenta de la UCR porteña,