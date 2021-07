La insólita campaña PRO con pelo colorado para lanzar a Santilli en la interna de "Juntos"

La facción PRO de "Juntos", nuevo nombre de la alianza Juntos por el Cambio a nivel provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones 2021, empieza a mostrar las cartas antes del sábado de cierre de listas: el macrismo bonaerense lanzó una insólita campaña con la que confirma que Diego Santilli será su primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y competirá (si no hay cambios para los que no parece haber lugar) en la interna con el neurólogo radical Facundo Manes

Y pensar que este boludazo tenía la oportunidad de ser el Bolsonaro argentino… — Ronnie Reagan (@menduco_liberal) July 21, 2021

Ese color de pelo y encima vos...ufff no me alcanzan las manos para tocarme un huevo. MUFAAA — Emma إيمانويل (@Emma_Magnus) July 21, 2021 pic.twitter.com/wv0ik6ay5M — Gonzalo (@gonzycuervo) July 21, 2021

Con el hashtag #EsJuntos y una foto de pelo rojo que difícil distinción -ya que el color del cabello de la cabeza que se ve es más castaño que "Colorado"- los dirigentes opositores encabezados por, entre otros, iniciaron la difusión en redes.Un dato llamativo pero no sorpresivo es que la líder de la Coalición Cívica,, se plegó a la campaña inclinándose en la interna por Santilli y no por Manes. Es que ese socio de "Juntos" ya confirmó que jugaría con el PRO y no la UCR pese al pasado de "Lilita", quien, de hecho, criticó duramente al neurólogo.Se sumaron dirigentes como los intendentes, pero el que se distanció pese al "baño de humildad" y no se sumó a compartir la cabeza colorada fue, el primo de Mauricio, quien fue el primero en compartir a Santilli y su pelo.La oficialización de que Santilli será el candidato de la pata PRO-peronista -aunque Joaquín de la Torre militará la nómina radical- de la provincia, sucede después que el intendente de Vicente López anunciara que no encabezará una tercera lista en las elecciones PASO de Juntos en la provincia de Buenos Aires. De hecho, en entrevistas dijo que ambos sectores le ofrecieron participar pero que sólo lo haría en algún lugar de la papeleta si hay unidad.Hace una semana, el jefe comunal expresó: "Hasta el cierre de listas voy a trabajar para lograr una lista única, ya que la unidad de Juntos por el Cambio no está garantizada".El gesto de Macri se debe a la falta de apoyo de los intendentes del PRO que lo acompañaban en el ya inexistente Grupo Dorrego pero que luego saltaron al barco de Larreta. En su cuenta de Twitter, el jefe comunal aseveró: "Todos tenemos que trabajar para cuidarla y fortalecerla" a esa unidad.A tres días del cierre de lista, Santilli lanzó su campaña virtual y fue replicada por el ala de Juntos por el Cambio. Hasta el momento, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, no replicó el mensaje, al igual que Jorge Macri.La reacción mayoritaria, salvo la militancia PRO, en las redes sociales fue una lluvia de memes que ridiculizaron su estrategia electoral y durísimos mensajes de burla.