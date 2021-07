"No podemos importar noruegos": así justificó Manes que Cariglino esté en su lista

Manes fue consultado por esa situación y argumentó con ironía que la presencia de Cariglino no sólo tiene que ver con la "alianza" de la UCR con el "peronismo republicano" sino también con la imposibilidad de "importar" ciudadanos escandinavos

En unas primeras 72 horas hábiles picantes por las internas en Juntos y Juntos por el Cambio, según de qué lado de la General Paz uno se pare, el precandidato a diputado nacional que la UCR dispuso para la provincia de Buenos Aires,, se tomó un respiro de los cruces que le propinaron desde la lista PRO y, quien sin riesgo de errarle puede ser catalogado como uno de los pocos ex "barones" del conurbano que aún siguen en política.En realidad, el neurólogo que formalizó su actividad política respondió así al desconocimiento que expresó la también precandidata a diputada nacional por su espacio y líder del partido GEN,, por la presencia del exintendente de Malvinas Argentinas en la boleta que comparten.. Creo que quienes han seguido un poco la evolución de cómo se fue dando el armado de la lista saben que ni yo sabía qué lugar iba a tener, porque nunca negocié o pedí uno. Yo había dicho desde antes que Facundo decidiera este camino que lo iba a acompañar, porque desde hace muchos años que le venía pidiendo que llegue a la política, así que estaba decidida y eso fue lo que me motivó e hizo que nunca me preocupara por un lugar”, había dicho Stolbizer en diálogo con IP.Por eso,. Cabe señalar que eso está claro teniendo en cuenta el dirigente del "peronismo republicano" que sumó tuvo una gestión municipal que se caracterizó por ser denunciado por violencia institucional, persecución política, violencia de género, abandono y represión.“Es una alianza con, que es del peronismo republicano. Necesitamos cambiar la Argentina con los argentinos que se comprometan con este proyecto de país", inició su explicación el precandidato radical.Y metió la frutilla., expresó Manes.En otro tramo de la entrevista, sostuvo que “ningún político va a dar trabajo”, y que los argentinos o los políticos tienen que "dejar de mentirnos y hacer un plan de país basado en lo más urgente que es el desarrollo humano: la innovación y la creatividad”.En esa línea, se refirió a su candidatura y señaló que, antes de esta oportunidad, tuvo muchas ofertas “de todos los sectores, pero decía que no porque no entendía para qué, pensé que era parte de una boleta o una propuesta electoral”., reveló, al tiempo que explicó que su decisión de postularse se debe a que “hay dolor y los médicos se dedican a acompañar el dolor y ayudar a sanar”. A continuación, lanzó: “La Argentina está enferma. Tenemos un país que involuciona y no tiene futuro, pero somos resilientes”.El neurocientífico sin embargo evitó la confrontación con Victoria Tolosa Paz y Cristian Ritondo, en medio de la interna entre el PRO y la UCR en Juntos en la Provincia de Buenos Aires. “La Argentina está demasiado estresada como para que los candidatos nos critiquemos. Yo no voy a criticar a nadie”, remarcó.