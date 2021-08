Larreta sigue colgado de la foto en Olivos, pero se despegó del pedido de juicio político de sus socios halcones

Juntos por el Cambio logró transitar una semana pacífica gracias a la foto cumpleañera en Olivos en el marco de la cuarentena 2020 y todos e incluso los "moderados" como Horacio Rodríguez Larreta no largan el tema aunque exponen sus enfoques distintos

Entre varias diferencias internas que busca esconder pero que existen y salen a la superficie con más frecuencia que la que quisieran,El jefe de Gobierno echó mano a una entrevista para criticar al Presidente por la reunión social en la Quinta Presidencial de Olivos por el cumpleaños de, la primera dama, e hizo hincapié en el primer descargo realizado por el mandatario, el viernes pasado, cuando habló de un brindis convocado por su esposa, elemento que algunos interpretaron como una derivación de culpas., analizó en diálogo con María O’Donnell en Urbana Play.Ayer, en la segunda intervención luego de la difusión de las imágenes,, volvió a pedir perdón "al pueblo) y calificó a los que así lo habían interpretado como miserables. “Algunos leyeron mis palabras sinceras, honestas, de arrepentimiento a su modo.. Y si alguno piensa que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen, me generan más fuertes convicciones, aumentan mi compromiso con ustedes”, dijo en La Matanza.En cuanto al pedido de juicio político impulsado por sus socios de Juntos por el Cambio, Larreta tiró la pelota afuera pero se mostró lejano a esa perspectiva., se lavó las manos.Ante las repreguntas por detalles técnicos, el alcalde porteño que tiene expectativas de llegar a la Casa Rosada en 2023 volvió a marcar distancia respecto de si lo ocurrido es causal del juicio político. “A eso hay que estudiarlo más. A priori no parecería. También es cierto que hay que cumplir las normas. Es un tema para que los juristas lo estudien más en profundidad. A priori no me suena, pero las cosas no son lo que a mí me suena o no”, cerró.