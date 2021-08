Puede complicarse Marcos Peña por el contrabando a Bolivia: el juez pidió al fiscal que confirme la imputación

El juez en lo penal económico Javier López Biscayart dio vista hoy a la fiscalía de la ampliación de denuncia presentada ayer por el Gobierno nacional, en la causa que investiga el supuesto contrabando agravado de material represivo a Bolivia en noviembre de 2019, para que determine si corresponde ampliar imputaciones.Para "evitar que la cuestión perturbe el buen trámite de la investigación",El Gobierno amplió el jueves su denuncia por el supuesto "envío ilegal de material represivo a las fuerzas golpistas de Bolivia" en noviembre de 2019 y consideró probado que el expresidente Mauricio Macri "ordenó y organizó en forma directa" la maniobra de contrabando.sostuvo el escrito firmado por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic; la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont y el Ministro de Justicia, Martín Soria, según el texto al que tuvo acceso Télam.Además, los denunciantes sostuvieron que, a las iniciales imputaciones en la causa, "se agregan tres funcionarios cuya situación se agrava a partir de la nueva información aquí aportada: el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña; el excanciller Jorge Faurie; y el ex secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo".En la ampliación de denuncia se incorporaron registros de ingresos a la Casa Rosada el 12 de noviembre de 2019, horas antes de la partida del vuelo con el cargamento de más de 600 granadas y 70.000 municiones a Bolivia.remarcaron los denunciantes.Durante esa mañana, Gendarmería "hizo los trámites para ampliar las autorizaciones de salida del país otorgadas por la ANMaC el día anterior para proteger la Embajada Argentina en Bolivia. El nuevo material incorporado el día 12 consistía en 70.000 municiones 12/70 AT y en centenares de granadas de gas HC, 2CN y CS; es decir, el mismo material que luego fue entregado a la Policía y a la Fuerza Aérea Boliviana", se detalló"A última hora de la noche, por su parte, partió rumbo a Bolivia el Hércules C-130 que trasladó a los gendarmes y al material represivo" consignó la presentación.quien luego solicitó por nota el envío de gendarmes a Bolivia con el supuesto fin de dar protección a la Embajada argentina.El entonces Canciller "envió a Bullrich y Aguad una "solicitud" de envío de gendarmes a Bolivia, con el supuesto fin de proteger la Embajada. Sin embargo, el verdadero objetivo de la nota fue formalizar la coartada que los imputados utilizaron para ocultar la verdadera finalidad de una parte del material enviado: entregarlo a las fuerzas golpistas del vecino país" que derrocaron a Evo Morales.