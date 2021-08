Mauricio Macri: "La gente nos pide que volvamos al Gobierno"

"En los útimos eventos que hice fui a la panadería de vuelta a comprar y todos los comentarios de la gente es ´por favor tienen que volver al Gobierno`, ´por favor ayúdennos`"

Hoy con @mauriciomacri visitamos a madres, padres, docentes y chicos autoconvocados, con quienes peleamos codo a codo para defender la presencialidad cuidada en las escuelas y garantizar el derecho de nuestros hijos e hijas a tener un futuro con más y mejores oportunidades. pic.twitter.com/Dn8DgwpYCv — Diego Santilli (@diegosantilli) August 22, 2021

Desde que volvió de sus extensas vacaciones por Europa y pudo abandonar el aislamiento obligatorio post viaje,, como es el caso de la nota que le concedió anoche aen LN+.En un fragmento sobre el final de la conversación, Majul le recordó que tenía cuando gobernaba "un porcentaje de cuánta gente lo puteaba por la calle" y le preguntó cuántos lo insultan hoy., respondió Macri., afirmó el ex mandatario.Y continuó: "O sea hay mucha necesidad de volver a otra forma de convivir. Es que realmente te sientes enfrente al televisor las pocas horas que querés darle bola a los políticos porque te hartan, encima que no tenés ganas de escucharlos tenés que andar decodificando qué es verdad y qué es mentira todo el tiempo, es muy destructivo".Según Macri, "los países se mueven por confianza" y "sin confianza no hay futuro", y "hoy se destruyó". En esa misma perspectiva llamativamente apocalíptica, ya no es "que el mundo no cree" en Argentina, "desde que ganaron ellos (por el FDT) se fue, desde el 11 de agosto ese bendito".Antes, Macri se dedicó a defender a sus candidatos desde una perspectiva de evidente autovaloración., aseguró para arrogarse la "creación" de los dirigentes y garantizar su apoyo a Vidal en la Ciudad y Santilli en la Provincia."Defiendo ideas, creo en las ideas que hemos impulsado. Estoy comprometido con el 41 que nos eligió y estoy haciendo mi aporte para que los candidatos estén más consolidados. Estoy tratando de administrar los pedidos en varios puntos para solamente estar listo cuando empiece la elección", argumentó.Sobre su propio rol, dijo:. En ese punto, fue interrumpido por Majul, que quería saber si el expresidente tiene "la fantasía" de volver a gobernar la Argentina."Yo me propuse desde el primer día correrme de cualquier competencia personal y focalizarme en esto porque no hay 23 sin 21 y el 23 tiene que tener muchas alternativas, hay varios dirigentes que quieren ser papas", respondió. Y siguió, en una llamativa omisión de Vidal:"¿Renunció al sueño de volver a ser presidente?", repreguntó Majul, aunque no se encontró con una respuesta taxativa pero tampoco un descarte., concluyó.Por si hubiera gente asustada por su prelanzamiento, volvió a insistir con su trabajo pasivo actual para las legislativas. "Hoy estoy para ayudar a todos. Hace falta un enorme esfuerzo de capacitarse. No se puede en 4 años dar vuelta la historia. Hay cuadros que hay que aprovecharlos", deslizó.