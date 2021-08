Con su frente en Córdoba tambaleando, Milei criticó las "23 propuestas de Vidal" y también le pegó a Larreta

.@mariuvidal tu desprecio por la LIBERTAD es exasperante.

Según trascendió, Rubén Petetta, quien encabeza la lista de ese frente en la provincia mediterránea, fue detenido en 2006 por intentar cobrar un cheque de 30 mil pesos producto de una coima. Lo acusaron de encubrimiento agravado y estafa pero fue sobreseído por prescripción de la causa judicial.

El precandidato a diputado nacional por el espacio La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires,, cruzó hoy en las redes sociales a la postulante de Juntos por el Cambio, y la acusó de "escrachar empresarios" a través del Estado y de "tener un desprecio exasperante por la libertad".A través de su cuenta de Twitter, Milei criticó los anuncios formulados por la ex gobernadora bonaerense: “En primer lugar desconoces la teoría del valor. Segundo, no captas la naturaleza monetaria de la inflación. Y, por último, querés resolver el problema mediante el aparato represivo del Estado, escrachando a empresarios”.En el marco de laque pretende impulsar en el Congreso si resulta electa, Vidal se refirió al aumento de los precios por la suba del dólar y a la confección de un informe para “mostrar quienes son los empresarios que están aumentando los precios que no tienen componentes importados en sus productos”. A esas afirmaciones, el economista le respondió a la precandidata en la Ciudad de Buenos Aires que “plantear el problema (de los precios) en términos conspirativos implica que no has captado su naturaleza"., apuntó Milei también contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez LarretaEn la misma publicación, el referente liberal adjuntó una declaración de la ex mandataria bonaerense asegurando que era “procuarentena”. Ante esto, manifestó: “Y ahora se queja del encierro. A su vez, su jefe político es el mismo que nos amenazó diciendo que nos mandaría a la policía casa por casa. Hablan según lo que dicen las encuestas, buenas noticias entonces porque soplan vientos liberales”.En la carrera hacia las PASO 2021, el frente La Libertad Avanza Córdoba del espacio de Javier Milei vive por estas horas un escándalo político-judicial. Los precandidatosrenunciaron ante la Junta Electoral Partidaria por tomar conocimiento de losque conduce Milei., manifestó Barboza al diario Clarín.Desde el entorno de Milei se despegan de Patetta pero hay fotos juntos, inclusive estuvo en el acto de lanzamiento del "libertario" en la Ciudad, con los candidatos del espacio arriba del escenario. Asimismo, sostuvieron que su armado electoral está enfocado en la ciudad de Buenos Aires.