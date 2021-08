31.08.2021 / Entrevista PA

Suárez Lastra dijo que el PRO "ocultaba a Macri y ahora lo muestra", pero negó "tensiones" en Juntos por el Cambio

El diputado nacional y precandidato a renovar su banca por la lista de Adolfo Rubinstein relativizó las tensiones que se dan en el marco de Juntos. No obstante, no ahorró en apuntar contra el ex presidente Mauricio Macri y dijo que “no es el líder de JxC”.

por Walter Sosa