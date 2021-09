Cómo funcionarán servicios y transporte en PBA y CABA el domingo de las PASO

En las rampas, veredas, ochavas, cocheras, paradas de colectivo, calles de convivencia, espacios reservados para personas con discapacidad, espacios reservados para clínicas y hospitales y cajones de carga y descarga, sigue rigiendo la prohibición durante las 24 horas.

Tanto el gobierno de la, con el objetivo de facilitar el traslado de los votantes y las votantes, los domingos 12 de septiembre (y 14 de noviembre, fecha de las elecciones generales), asumieron la medida de que todos los medios de transporte público funcionarán en forma gratuita.El transporte público de la provincia de Buenos Aires y las lanchas colectivas del Delta serán gratuitas durante el próximo domingo, con motivo de las, al igual que el 14 de noviembre, día en que se realizarán las elecciones legislativas, informó la Subsecretaría de Transporte de la provincia de Buenos Aires.Según precisó la subsecretaría a cargo deen el marco del proceso electoral legislativo 2021, todos los servicios del sistema de transporte público de pasajeros automotor (de carácter urbano) y fluvial serán de acceso gratuito durante los domingos 12 de septiembre (PASO) y 14 de noviembre (elecciones generales).Con el objetivo de facilitar el traslado de las y los ciudadanos bonaerenses con derecho a voto, la Provincia de Buenos Aires, adhirió a la Resolución 312/2021 del, mediante la cual se pretende garantizar la mayor concurrencia a los actos eleccionarios y promover los medios tendientes a facilitar el efectivo ejercicio del derecho a sufragio de la ciudadanía.La medida alcanza a los municipios del AMBA y a las 24 ciudades del interior de la Provincia que cuentan con sistema de transporte público. Estas ciudades son Arrecifes, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Carmen de Patagones, Chivilcoy, Coronel Rosales, Gral. Madariaga, Gral. Pueyrredón, Junín, La Costa, Necochea, Olavarría, Pergamino, Pinamar, Punta Indio, Ramallo, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro, Tandil y Tornquist y Villa Gesell.También se informó que serán gratuitas todas las lanchas colectivas de transporte público fluvial que operan en el Delta bonaerense.Por su parte según informó el Gobierno de la Ciudad,El, en tanto, estará permitido sobre las avenidas y calles donde está prohibido hacerlo los días hábiles de 7 a 21 horas. No estará permitido hacerlo sobre avenidas o calles donde está prohibido hacerlo las 24 horas. Tampoco se podrá estacionar en la puerta de los establecimientos donde se vota desde el sábado y durante todo el domingo. Además, el estacionamiento medido no tendrá vigencia.Además, no habrá restricción de ingreso a Centro y Tribunales peatonal.