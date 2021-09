Tras las renuncias, el Presidente reunió a sus funcionarios cercanos y define cómo sigue el Gabinete

Alberto Fernández volvió esta tarde a la Casa Rosada y se espera que defina el futuro de su equipo de trabajo durante la reunión que encabeza en este momento

La andanada de presentaciones de disposición a renunciar que hicieron públicas una decena de ministros y funcionarios del gabinete nacional ligados al kirchnerismo para que el Presidente "pueda tomar las decisiones correctas" movió todos los planes en el Gobierno nacional:No sólo estuvieron presentes todos sus funcionarios de confianza - y que no presentaron renuncia formal -, como, sino que también entró minutos después que el mandatario alguien que ocupa un cargo pero no del gabinete:Antes de que se conocieran las dimisiones públicas, el Presidente había encabezado con el ministro de Economía Guzmán el lanzamiento de la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas. Allí, el economista defendió su gestión y lanzó gestos políticos a los distintos socios de la coalición.Minutos después de la llegada de Alberto, que ocurrió acompañado por Vitobello y Biondi, entró a Balcarce 50 el exjefe de Gabinete y actual Interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aníbal. Por eso la especulación no confirmada pero posible es que participa del encuentro.Según publicó Perfil con el entorno decomo fuente, "el objetivo (de las renuncias) es que Alberto pueda tomar las decisiones correctas sin ningún tipo de deuda con nadie", en alusión a los funcionarios que estarían atornillados a sus lugares bajo el argumento de que se les "debe" algo en términos políticos, porque "hay que reacomodar y tiene que tener todas las renuncias a disposición”.Tras la renuncia pública de Wado de Pedro, Jorge Ferraresi, ministro de Hábitat y muy cercano a Cristina, consideró que cada funcionario “tiene su forma y estilo”.“Los ministros somos elegidos por el Presidente y no somos un grupo de ministros que definimos políticas, las políticas las define el Presidente y nosotros somos el brazo ejecutor. Cada uno a su estilo lo ha hecho (presentar la renuncia). Si Wado eligió la manera escrita el día de hoy, nosotros elegimos presentar la renuncia oralmente el mismo domingo o el lunes. La diferencia es de forma”, agregó.Y agregó: “No hay nadie que haga planteos distintos o que sea una renuncia indeclinable. Algunos tenemos la oportunidad de hablar diariamente con el Presidente”.Consultado por la necesidad de realizar cambios en el Gabinete por la derrota electoral, expresó que “el Presidente es el que conduce, no es cuestión de nombres sino de política" y agregó que en la elección el FDT se quedó "corto" y, por ejemplo a él, se le pidió "acelerar los procesos de construcción de viviendas".Sobre la cercanía que tienen los funcionarios que presentaron la renuncia pública con Fernández de Kirchner, Ferraresi aseguró que se considera “uno de los más cercanos a Cristina y la verdad que nadie me dijo lo que tenía que hacer”.En tanto, el titular de la Cámara de Diputados y tercer socio estratégico del Frente de Todos, Sergio Massa, decidió reunir esta tarde a sus funcionarios en el Gobierno para analizar los pasos a seguir en la sede del Frente Renovador en Retiro.Es complejo el desafío político que Fernández analiza para determinar qué hacer con el gabinete. Sea esto una jugada coordinada o algo sorpresivo, tiene tres escenarios para elegir: aceptar las renuncias de los funcionarios vinculados al kirchnerismo sin que eso condicione la estabilidad del resto de su equipo; rechazarlas; o aceptarlas y pedirle el mismo gesto al resto de los ministros.En tanto, el otro socio mayoritario del FDT, Sergio Massa, aún es una incógnita y se sabe que a estas horas se reúne de urgencia con los dirigentes del Frente Renovador que están en el gobierno y llegaron allí con su sello. Analizarían si presentan la renuncia por escrito o continúan de palabra a disposición del Presidente.Quienes presentaron la carta además del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro fueron Luana Volnovich (PAMI), Fernanda Raverta (Anses), Roberto Salvarezza (Ciencia), Juan Cabandié (Medio Ambiente), Tristán Bauer (Cultura), Paula Español (Secretaria de Comercio Interior) y Pablo Ceriani (Aerolineas Argentinas). También se sumó el Viceministro de Educación, Jaime "Jimmy" Perczyk, pero no su jefe en la estructura ministerial, Nicolás Trotta.