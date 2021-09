Lorenzetti volvió a comparar a Rosatti con Nazareno pero alejó disputas de poder y pidió a la Corte "ser previsibles"

Ricardo Lorenzetti aseguró este martes que la Corte Suprema tiene “principios que respetar” y ratificó su postura de rechazo a la forma en que Horacio Rosatti fue elegido presidente del máximo tribunal la semana pasada a través de una procedimiento que incluyó un “autovoto”., dijo a A24. Lorenzetti había publicado una carta pública y ahora habló sobre la designación de autoridades. Comparó la “autodesignación” de Rosatti con el “autovoto” de Julio Nazareno, el exministro de la Corte durante el gobierno de Carlos Menem, que fue reelecto con su propio voto.“Yo nunca me hubiera votado a mí mismo por más que fuéramos tres”, enfatizó., se explayó y agregó: “en ese momento el doctor Petracchi fijó una posición, que nosotros luego consideramos la correcta”.También apuntó contra sectores ligados a Rosatti. “Esto se originó por gente que lleva y trae dentro de la Corte”, afirmó, en diálogo con Luis Novaresio.donde todos los jueces valen lo mismo. En ese sentido, señaló que no habrá un “cambio en la jurisprudencia”.”, detalló. Sostuvo que ahora todos los integrantes fueron designados por distintos presidentes, con lo cual el escenario es distinto a cuando él se hizo cargo de la presidencia.De todas formas, aseguró que no hay una “crisis” en la Corte y detalló que las instituciones “tienen que estar por encima”.sostuvo.También dijo que lo han atacado “de todas las formas posibles” a él y a su familia en los últimos 15 años.argumentó.Al inicio de la entrevista, Lorenzetti pidió “hacer una autocrítica” respecto de las controversias que surgieron en torno a la nueva elección del presidente, tanto antes como después de la votación. “Lorenzetti ya había adelantado su posición en una carta al resto de los miembros de la Corte que se hizo pública días atrás. Así, insistió en su rechazo a la forma en que se eligió la fecha del encuentro,”, manifestó y remarcó: no hay una crisis”.Por otro lado, se refirió a la posibilidad de que se aumente el número de miembros de la Corte Suprema, como se ha deslizado en distintas oportunidades. “Hay diferentes modelos, nosotros tenemos un sistema más parecido al modelo norteamericano, de pocos miembros”.Por otro lado, Lorenzetti dijo que no cree en el “Lawfare”, la persecución judicial contra dirigentes políticos a la que ha aludido Cristina Kirchner y diferentes dirigentes del Frente de Todos durante el gobierno de Cambiemos., en el que quede claro que el “Poder Judicial debe ser independiente”., expresó y añadió: “el poder no sirve de nada, si no es para la gente”. En el final, procuró bajar la polémica.“Tenemos que tener templanza, serenidad, proteger los derechos, para eso está la Corte, y en eso no vamos a claudicar.apuntó.