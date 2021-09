En dos semanas, todos los que se dieron la vacuna contra la covid completarán esquemas

El Ministerio de Salud, que conduceconsiguió esta semana las vacunas necesarias para darle un enorme avance a la aplicación de segundas dosis: entre este miércoles y el sábado llegarán 2.500.000 Oxford/AstraZeneca, con la sustancia activa fabricada en la Argentina y 1.600.000 Sputnik V, dosis 2, terminadas también en el país en el Laboratorio Richmond.Si la estructura de vacunación funciona normalmente, entre el 10 y el 15 de octubre, todos los mayores de 18 años que recibieron la primera dosis completarán su esquema con la segunda dosis. En paralelo, octubre será el mes de los adolescentes, vacunación que empezó en la Provincia de Buenos Aires la semana pasada y para la que CABA abrió el empadronamiento este martes.El problema que afrontaba eles que en el último mes llegaron varios millones de dosis de Sinopharm pero quienes recibieron el primer componente en julio y agosto, ya recibieron la segunda dosis. Por lo tanto, no hay a quién completarle la vacunación. Pero, con la vacuna china se está esperando la autorización de la Anmat para aplicarlas a adolescentes y también chicos. Eso le daría una enorme velocidad a la vacunación de menores de edad. Es muy probable que Sinopharm sea la vacuna para los chicos de 5 a 11 años, tal como se aplica en China.Sin embargo, por ahora lo que se está usando en adolescentes son las Pfizer que van llegando de a poco. El Ministerio de Salud informó que llegan otras 160.000 dosis esta semana, que se suman a 421.000 que ya se recibieron en septiembre. El ritmo trepará en forma sideral en la primera y en la segunda semana de octubre, cuando lleguen 3.200.000 dosis. Con eso, realmente avanzará con los adolescentes de 12 a 17 años. Por ahora, CABA solo empadrona, mientras que Provincia de Buenos Aires ya vacunó a 290.000Pero el grueso de la vacunación en esta etapa está concentrado en completar el segundo componente a quienes todavía les falta. Y esto tiene que ver con las vacunas que escasearon:dosis 2.La Argentina firmó un convenio con la vacuna británica y el gobierno de México para producir conjuntamente millones de dosis destinadas a toda América Latina. De ese acuerdo, que tiene mucho retraso, vienen esta semana 2.500.000 dosis. La mitad llegan en un vuelo este miércoles y la otra mitad el sábado. Todas las sustancias activas fueron producidas por el laboratorio mAbxience de Garín, propiedad del grupo Sigman, que cumplió con creces lo comprometido. Los problemas estuvieron en la terminación y los controles de calidad realizados en México, Albuquerque (Estados Unidos) y en el Reino Unido.Pero a esta cantidad que llega desde México, se agregaron 549.600 Oxford/AstraZeneca donadas por Canadá, no a la Argentina, sino al mecanismo Covax de las Naciones Unidas y que llegaron en un vuelo de LAN en la noche del lunes. El país le compró a Covax más de nueve millones de dosis, pero el programa de igualación en la distribución mundial de vacunas viene fracasando, en esencia porque los laboratorios --sobre todo los norteamericanos-- le vendieron su producción a los países centrales.Sumado lo que viene de México y lo de Covax, se totalizan más de tres millones de dosis de Oxford/AstraZeneca, una cantidad con la que se pueden dar turnos más que suficientes a los mayores de 18 años que están esperando el segundo componente de esa misma vacuna.Algo similar, aunque de menor volumen, es el panorama con la Sputnik V. La Anmat liberó este martes 1.600.000 dosis 2 terminadas por el Laboratorio Richmond, de Marcelo Figueiras. La cantidad permitirá completar el esquema de muchísimas personas que prefirieron no combinar vacunas, sino que resolvieron esperar a tener las dos dosis de Sputnik, una vacuna muy confiable. Para dar un ejemplo, CABA necesitaba 100.000 Sputnik 2 para llegar al 70% de porteños con esquema completo y de lo que entrega Richmond le tocarán 112.000. De esa manera se lograría el objetivo --70% con vacunación completa-- trazado por el ministro Fernán Quirós para convertir en no-obligatorio el barbijo al aire libre.Con la liberación de 1.600.000 dosis 2, Richmond suma 3.500.000 entregados de ese segundo componente, pero ya tiene producidos más de ocho millones. Por lo tanto, con las sucesivas aprobaciones, se cerrará la brecha y se cumplirá con todos los que están esperando la segunda dosis. El panorama es optimista desde varios ángulos: La gran mayoría de los que tienen más de 18 años tendrán las dos dosis dentro de dos semanas.Arrancó la vacunación de adolescentes y es probable que todos los de 12 a 17 años reciban la primera dosis en octubre, es muy probable que se autorice la vacunación de niños con Sinopharm y están las vacunas disponibles. ”Los contagios y fallecimientos se reducen más rápido de lo pensado”, le dijo el inmunólogoa Radio 10 este domingo.Laavanza muchísimo más lento de lo esperado. Es una cuestión científica que no está del todo clara. Lo cierto es que en toda la región, incluso en Brasil, donde se convirtió en mayoritaria en varios estados, los fallecimientos siguen descendiendo.Está claro que habrá que seguir atentamente el conjunto de los datos porque el virus ha dado sorpresa tras sorpresa, pero lo cierto es que la situación evoluciona hacia una nueva normalidad. Y las nuevas aperturas no son una maniobra electoral como intenta instalar la oposición. Son producto de un durísimo esfuerzo --con aciertos y errores seguramente-- en el terreno de la salud, en la política de conseguir vacunas de todos los orígenes posibles y en una fabulosa campaña de vacunación, que demolió a los anti-vacunas.