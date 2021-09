"Doctrina Tonelli": el vericueto del macrismo en el Consejo de la Magistratura para desaforar a un juez electoral

"A mi la doctrina Tonelli para aplicar en este caso no me gusta en lo más mínimo, yo como representante de los magistrados debo garantizar que no van a ser molestados hasta que se aplique la suspensión en forma correcta

La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura trató diferentes temas como el procedimiento que se lleva adelante contra el juez de la Cámara Federal Juan Carlos Gemignani y sus mensajes misóginos como así también la situación del juez electoral de Mendoza, Walter Bento, quien tiene una condena firme por asociación ilícita y lavado de activos., soslayó Tonelli.El consejero por el PRO en representación de Diputados, viene llevando el expediente y tiene puntual interés en que el juez electoral de una provincia gobernada por su coalición fuera separado. "Yo entiendo que sí, porque los delitos imputados son de extrema gravedad y porque el auto de procesamiento y la preventiva están firmes y no hay posibilidad de revocarla.", agregó.A sabiendas de las respuestas de los demás consejeros, Tonelli dijo que el desafuero de Bento "sería un buen precedente y virtuoso porque"También he escuchado que sería un mal precedente porque podría inventarse una causa para removerlo temporalmente del cargo:, me preocupa que dicte sentencia y resuelva todos los días sobre muchas personas sin justificativo alguno”, completó.Rápidamente salió a responderle el consejero Alberto Lugones:. Están diciendo de sacarle los fueros para que sea detenido. ¿Dónde está eso firme? Es gravísimo lo de Mendoza, todos los días llegan noticias, está en manos del Dr. avanzar"Es peligroso, nosotros damos el desafuero, es detenido y si a los 180 días no cumplimos el art de la ley se debe volver a su lugar y rechazar los cargos., fustigó Lugones.En ese sentido, el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz comentó: ". Y recordó las distintas normativas vigentes que regulan el accionar de los magistrados.La situación de Bento es compleja, avancemos, ¿qué necesitamos? que las medidas de prueba que aprobamos sean producidas por los órganos si después el Dr. Tonelli o quien sea, presente lo que considere pertinente, se trata el procedimiento. Queda producir prueba, si alguno quiere presentar el artículo 20 con prueba pendiente, está todo arreglado., completó.Finalmente, la presidenta de la Comisión Inés Pilatti Vergara calificó a la "doctrina Tonelli" como "contorsionista"., afirmó en relación a las doctrinas que se han inventado en el macrismo como la de Javier Irurzun sobre las prisiones preventivas.Finalmente la votación por el desafuero de Bento quedó con un solo voto a favor: el del propio Tonelli, quien no logró torcer la votación pero fundó doctrina en el órgano político del Poder Judicial.