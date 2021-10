El nivel de ocupación de camas de terapia es el más bajo desde el inicio de la pandemia en la Argentina

En cuanto al reporte diario de coronavirus, este lunes se registraron 981 nuevos casos de Covid-19 y 38 muertes en las últimas 24 horas. De esta manera, la tendencia favorable de los indicadores epidemiológicos se sostiene, con un marcado descenso de casos y muertes registrado en las últimas 18 semanas.

Según un análisis de situación realizado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati) durante los últimos días de septiembre del que participaron 76 UTIs, con un total de 1.463 camas, la tasa de ocupación resultó ser del 68 por ciento, siendo Covid-19 positivos un 6 por ciento de los pacientes. Del total de los mismos, el 73 por ciento requirió asistencia respiratoria mecánica y 10 por ciento cánula nasal de alto flujo de oxigenoterapia (CAFO).

Laseñaló que hay una "muy baja" ocupación de camas UTIs durante los últimos días, siendo el total actual de pacientes adultos internados en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de 1.052 en todo el país, lo que equivale a un 35,9% de ocupación.De acuerdo al parte oficial del Ministerio de Salud de la Nación, ya son 5.260.719 los argentinos contagiados, mientras que los decesos a nivel nacional totalizan 115.283 desde el inicio de la pandemia de coronavirus.Si se miran de cerca los números de la Ciudad de Buenos Aires, arrojan que el sistema público de salud tiene 23 pacientes internados en estado grave, lo cual representa el 4,3% de las camas UTI del sector, mientras que en las clínicas y sanatorios privados, las personas con Covid-19 en terapia intensiva suman 199, o sea 16,2% del total de las camas disponibles.Desde el comienzo de la pandemia en el país, el pico máximo de pacientes internados en UTI en el sector público de la Ciudad durante la primera ola se alcanzó el 14 de agosto de 2020 con 308 personas (68,4%). En tanto el menor número de 2020 se había alcanzado el 15 de diciembre, con 95 pacientes (21,1%).En el sector privado de CABA, los datos disponibles corresponden a la segunda ola, y dan cuenta de 935 pacientes en UTI el 16 de junio pasado. Con 76,5% de ocupación, ése fue el pico más alto en las clínicas y sanatorios de la Ciudad.A nivel nacional, el techo de ocupación de camas UTI durante la segunda ola se alcanzó el 9 de junio con 7.769 pacientes, que representaban el 79,3% de la totalidad de camas disponibles.“La ocupación de camas en la mayor parte de las provincias no excede el 80 por ciento, sin embargo, la ocupación es mayoritariamente por pacientes no Covid”, resaltaron desde la SATI, al tiempo que ampliaron: “Por su parte, el médico intensivista Arnaldo Dubin celebró que. “Como dato ilustrativo, en las últimas seis semanas tuve un solo ingreso”, destacó el especialista.Con él coincidió el doctor Mario Lugones, miembro de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), quien subrayó que “la gran mayoría de las terapias intensivas del país no tienen internados pacientes Covid activos, es decir, que estén cursando la enfermedad”. “Lo que aún sí estamos viendo son algunos pacientes internados en terapia con complicaciones generadas por el Covid -precisó el especialista-. Es claramente una muy buena notica que perfila un horizonte esperanzador, a pesar de no haber terminado la pandemia”.Por último, Dubin enfatizó: