Para Koenig, la negativa de debatir es parte del chantaje que JxC viene haciendo desde el inicio de la pandemia

“No me sorprende porque es el chantaje que viene haciendo Juntos por el Cambio desde que se inició la pandemia. Tanto para el legislar o debatir los proyectos que son necesarios o establecer incluso el reglamento con el que íbamos a sancionar”

: así criticó en diálogo con Política Argentina el diputado nacional del Frente de Todos y candidato a renovar su banca Marcelo Koenig a la oposición por el bloqueo al quórum que impidió votar la ley de Etiquetado Frontal, entre otras.El legislador tampoco se vio sorprendido dado que “ellos hayan decidido en proyectos tan sensibles o vinculados con temas tan sensibles para la población estuvieran del lado de las empresas y no del lado de los sectores populares”.A su entender,En otra línea, manifestó sus inquietudes sobre la rebeldía del ex presidente Mauricio Macri de no someterse a la Justicia pese al fallo relativo a la causa por presunto espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan., subrayó.