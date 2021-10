Axel Kicillof: "Nos queda un tiempo difícil de reconstrucción pero lo vamos a hacer, desde abajo hacia arriba"

Hoy la inversión en educación pública ocupa un lugar central. Y ahí donde había ruinas, ahora hay una escuela más grande, más linda y mejor para toda la comunidad educativa.



Kicillof criticó a la oposición que tuvo "un desprecio por la educación".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,, aseguró este viernes que con el avance del plan de vacunación contra el coronavirus, "viene el tiempo de la reconstrucción", y destacó que "el pueblo humilde y trabajador es el que más sacrificio hizo para que esta pandemia no fuera el desastre que vaticinaba" la oposición."Si tuvimos la fuerza, la dignidad y la solidaridad para pasar los peores momentos de la pandemia ¿cómo no la vamos a tener para reconstruir la Provincia de Buenos Aires?", afirmó el mandatario bonaerense., afirmó al dejar inaugurado este mediodía el edificio de la escuela primaria 31, de la localidad bonaerense Pablo Nogués, en el partido de Malvinas Argentinas, que fue destruido por un incendio el 16 de diciembre de 2019.Acompañado por el ministro de Infraestructura provincial, Leonardo Nardini -exintendente de Malvinas Argentinas-, la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, y la intendenta local, Noelia Correa,, indicó el gobernador bonaerense.Previamente, Kicillof participó de la inauguración del nuevo edificio de la Biblioteca Digital Pública “José Alberto Mondoví”, en la Universidad Nacional de José C. Paz (Unpaz) acompañado por el intendente Mario Ishii; Vila; el secretario general de Gobierno, Federico Thea; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el vicepresidente de la Fundación Banco Provincia, Alejandro Alegretti; el rector de la casa de estudios, Darío Kusinsky; y la vicerrectora, Silvia Storino.En ese marco, el gobernador destacó “la inversión en un edificio que será muy importante sobre todo por lo que tendrá en su interior: un espacio en el que se va a forjar el futuro de José C. Paz y de la Provincia”.“Estos objetivos se alcanzan por el trabajo conjunto de un Gobierno Nacional que acerca la educación pública a todos y todas, de una Provincia que aporta equipamiento y de un municipio que trabaja para sus vecinos y vecinas”, subrayó., señaló el gobernador, al tiempo que valoróLa construcción del nuevo edificio, en el que funcionarán también la Escuela de Posgrado y la Secretaría de Informática, demandó una inversión de 580 millones de pesos por parte del municipio y generó 100 puestos de empleo.Por su parte, la Fundación Banco Provincia brindó apoyo económico para la adquisición del mobiliario e iluminación LED, en tanto que prevé una segunda etapa de financiamiento para la compra de equipos informáticos.