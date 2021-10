Macri volvió al país: mañana tiene la indagatoria por espionaje pero faltaría de nuevo

Mauricio Macri en el avión de regreso con el barbijo mal puesto

"Seguramente va a decir que no tuvieron tiempo de compulsar las actuaciones porque son muy copiosas y tienen varios cuerpos"

El ex presidente se reunirá esta tarde con su abogado Pablo Lanusse cuando este vuelva de Dolores

El juezen la causa que investiga el espionaje ilegal a las familias de las víctimas del ARA San Juan pero, la tercera, luego de que no se presentase a la del jueves 7 por estar de viaje y aludir que no lo habían notificado con más de 24 horas de anticipación a pesar de que el magistrado intentó ubicarlo en diferentes locaciones desde el 1° de octubre cuando lo convocó al juzgado.La abogada de la querella mayoritaria, Valeria Carreras analizó ayer en diálogo con Política Argentina que todos los elementos indican que Macri no declarará y pedirá una nueva prórroga, "esperó hasta el último momento para notificarse" y su abogado defensor solicitó el turno para interiorizarse en la causa para el día previo a la indagatoria (que era el tercer y último día que tenía para hacerlo)., anticipó.A pesar de los dichos de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el ex titular de los medios públicos, Hernán Lombardi, quienes salieron a defenderlo ante la primera citación que realizó Bava en los que manifestaban que Macri se iba a presentar cuando regresase al país,como marca Silvia Mercado en su columna de ayer en El Cronista, "presentará un escrito a primera hora de la mañana del 20 de octubre para justificar su ausencia y analizar la causa. Según la periodista esto se diocon toda la información de la causa y ahí definirán los pasos a seguir. La semana pasada al elegir a su defensa,y había criticado la disposición que le prohibe salir del país por estar "huérfana de toda fundamentación relacionada a mi persona y situación".