Después de Macri y Milei, llegó la foto de Patricia Bullrich con el Dipy

"Ya me saque dos fotos para hacer reventar a los kirchneristas" y añadió "a quién más odian los kirchneristas??"

Ya me saque dos fotos para hacer reventar a los kirchneristas.

me saque con macri y con milei.

Necesito otra para que revienten más.

A ver... a quien más odian los kirchneristas??

Ahhhhhh si....



Hola @PatoBullrich

Sale selfie?



¡Gracias Dipy por no callarte! Sos un ejemplo de superación y la confirmación de que se puede salir adelante con honestidad y trabajo.

¡Yo te banco! https://t.co/RaJr7rIgv1 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 20, 2021

DJ y cantante de cumbia que amagó con ser candidato de JxC y milita por la oposición en redes y radio, publicó el lunes en sus cuentas un collage en el cual se veían las fotos que se sacó con el ex presidente Mauricio Macri y el candidato liberal Javier Milei antes de etiquetar a la presidenta del Pro y pedirle que se sumara al álbum. compartió el tweet y le dio el sí para avanzar con la foto que tardó apenas 2 días en verse reflejada primero en el perfil de "El Dipy" que escribió, "Y salió la foto con Pato Bullrich (Esperando los comentarios de los kirchneristas así)" y colocó emojis de risas y baldes de pochoclos; y luego en el de la ex ministra que compartió la publicación y le agradeció al cantante por no callarse, "Sos un ejemplo de superación y la confirmación de que se puede salir adelante con honestidad y trabajo ¡Yo te banco!".