El gobierno pretende llegar al otoño con "toda la población vacunada con dos dosis y refuerzo"

"estamos avanzando mucho en el ranking mundial con una y dos dosis y eso se traduce en esta situación epidemiológica y estabilidad en el número de los casos, a pesar de la movilidad y la variante Delta que es predominante en muchos aglomerados urbanos"

analizó las diferencias de lo que es una dosis adicional o tercera dosis, de lo que es el esquema primario

"a partir de febrero, van a empezar a aplicar refuerzo a los grandes grupos que empiezan a cumplir los seis meses" y sostuvo que se necesita claramente un refuerzo por lo que se vio con la variante Delta

"porque estamos en una situación epidemiológica muy buena, que algunos tuvieron fiebre o dolor y dicen 'no me doy la segunda dosis', pero es muy importante completar el esquema para contrarrestar a la variante Delta", señaló

"es muy importante la vacunación, acá logramos retrasar la variante Delta, estamos con 80 y 60 de cobertura, con mucha movilidad y bajo número de casos"

y remarcó que en Argentina el 80% de las personas cuentan con al menos una dosis y que ayer se llegó al 60% (unas 27 millones y medio de personas aproximadamente) con el esquema completo".En ese sentido remarcó el alto porcentaje,y añadió que "estar arriba del 60% con dos dosis es muy alto".Vizzotti planteó que "es muy importante el concepto de completar el esquema de vacunación y hacer el refuerzo, porque" y ejemplificó, "en Israel se ve claramente que quienes tienen tres dosis tienen menos incidencia de casos, de hospitalización y muerte". "Por eso", comentó.La titular de la cartera de Salud, "después de la segunda dosis para lograr una mayor protección" explicó y agregó que por otro lado ", un estímulo nuevo y que esa inmunidad se extienda en el tiempo, por eso ya empezamos con los mayores de 70 años y el personal de salud".A su vez informó que,, "pero además no sabemos si puede surgir alguna nueva, lo que sabemos es que todas las vacunas tienen una merma en la inmunidad"., contó.También se refirió a la vacunación en jóvenes y advirtió que. "Estamos viendo que hay un grupo de jóvenes que no está concurriendo a recibir las segundas dosis" alerto y manifestó que eso es multicausal,Para cerrar, "es porque hay personas que no se están vacunando y tampoco lo hacen con los menores", que asisten a clases y demás actividades, además de que empieza el clima más frío en el hemisferio norte,, concluyó.