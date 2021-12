Larreta: "El acuerdo con el FMI se debe discutir en el Congreso porque es el ámbito natural"

el proyecto que envíe el ejecutivo nacional tiene que marcar "cómo vamos a volver a crecer y cómo vamos a ser un país mas federal y lograr que los empresarios y emprendedores inviertan"

mejore la relación de la Ciudad con los municipios del AMBA y refuerce la figura presidencial del Jefe de Gobierno en el territorio bonaerense

Resaltó que trabajará en la "integración del área metropolitana", con foco en temas de salud, seguridad, educación y transporte, "hay mucho para trabajar"

Jorge Macri sostuvo que "no se trata de ocupar un cargo sino de dar soluciones"

son muchos lo que tiene ganas de candidatearse, "la UCR ha crecido un montón, nos obliga como fuerza política a crecer y mejorar

El intendente de la Ciudad de Buenos Aires,y advirtió, "siempre vamos a estar con la mejor predisposición,”.En ese sentido planteó quey expresó, "tenemos que exportar más, eso es un plan económico que esperamos que el Gobierno presente en el Congreso”, en un acto en La Rural., un cargo que se readecuó para que el intendente -que desde ayer se encuentra con licencia en Vicente López-A su vezy expresó, "con Jorge compartimos la pasión, la obsesión diría yo, por la gestión, por el detalle"., manifestó., elogió a Larreta y indicó que "la distancia entre la Ciudad y la Provincia es una vereda, son metros, no es el límite de la gente y de los problemas tampoco".y subrayó que luego de 10 años de gestión en Vicente López deja "un equipo bien consolidado", que conducirá Soledad Martínez, su mano derecha y concejal en el distrito bonaerense, quien es la figura que estaba formando el intendente por si no podía ser relecto en 2023.También,. El titular del PRO bonaerense analizó que no es momento de nombres propios y que".Tanto, "estamos convencidos de que es una causa política, Mauricio Macri no tuvo nada que ver con las escuchas", sostuvo el jefe de Gobierno porteño, que se preguntó cómo la causa "justo viene a saltar 15 días antes de la elección, cuando Macri no estaba citado ni siquiera en el expediente".