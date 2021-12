Prácticas educativas en ámbitos laborales: el argumento de Soledad Acuña sobre la propuesta de Larreta

La ministra de Educación de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, Soledad Acuña, sostuvo este sábado que no son prácticas laborales las que se harán en el último año del secundario si no “prácticas educativas en ámbitos laborales”.

, confirmó durante una entrevista con CNN radio, y agregó: “Sobre las críticas del oficialismo por la evaluación realizada por la UNESCO, la ministra planteò: “Hoy no se está discutiendo cómo se enseña matemáticas o cómo se enseña a leer, siempre se habla solamente de presupuesto educativo”.“Los chicos no aprenden no porque no quieren o porque son tontos; no aprenden porque no les damos la oportunidad”, añadió y finalizó:El Gobierno porteño anunció este jueves la implementación de prácticas laborales obligatorias en empresas y organizaciones para todos los estudiantes del último año de secundaria en establecimientos educativos de gestión pública y privada.Las pasantías obligatorias regirán tanto para los estudiantes de escuelas públicas como privadas de la Ciudad, quienes deberán realizar 120 horas cátedra de prácticas laborales. También habrá 30 horas de un espacio de capacitación y formación sobre educación financiera que van a recibir todos los estudiantes.