Pase sanitario: Quirós confirmó que CABA aplicará la medida nacional pero le restó importancia

el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, confirmó que el pase sanitario oficializado por el Gobierno nacional para cobrar vigencia a partir del 1 de enero de 2022 en todo el país con el objetivo de incentivar la vacunación contra el coronavirus se aplicará en CABA, aunque le restó importancia a nivel local al sostener que allí "no es indispensable"

Finalmente,El funcionario detalló que la aplicación del pase permitirá ingresar a lugares masivos a quienes tengan esquema completo de vacunación pero no conllevará cambios importantes en la Ciudad, porque - según dijo - en territorio porteño ya funcionan protocolos que amparan estas situaciones sanitarias.Las aclaraciones de Quirós tienen que ver con la decisión que tomó el Gobierno nacional, en línea con lo que sucede en las mayoría de los países y grandes ciudades occidentales, ayer, al oficializar en el Boletín Oficial que se comenzará a aplicar el pase sanitario a partir del 1 de enero, con el objetivo de fomentar la vacunación e impulsar la seguridad en las actividades de mayor riesgo epidemiológico.Ante esto, desde el Poder Ejecutivo porteño, a través de Quirós, señalaron que su sistema no tendrá "ningún cambio significativo"., recordó el funcionario.Según el ministro, “a los fines prácticos” en la Ciudad este nuevo requisito “no es tan indispensable” por “los grados de vacunación, que son muy altos”. Por eso adelantó que se va a aplicar con “el mínimo alcance posible”.Al respecto, el funcionario de la cartera de Salud dijo que la decisión fue tomadaAl respecto, manifestó que el documento podrá llevarse digitalmente en las plataformas, los medios que habilitó el gobierno para registrar la doble vacunación.El jefe de Gabinete porteño,, aclaró quey advirtió que "la responsabilidad de esos controles corresponde a los organizadores" de esas actividades.A partir de la entrada en vigencia del pase sanitario nacional, el funcionario reiteró que la aplicación del certificado en el distrito seguirá aplicándose para eventos con mucha concentración de personas, boliches y salones de fiestas, y aclaró que "el nivel de avance del plan de vacunación en la ciudad de Buenos Aires no justifica, al menos hoy, extenderlo a otras actividades"."Ya tenemos implementado algunos protocolos específicos para actividades muy puntuales como son los eventos masivos para actividades de más de 10 mil personas, los establecimientos clase C, comúnmente llamados boliches, o los salones de eventos donde ese exige la vacunación", continuó.Por otro lado, Quirós también se refirió a las dosis de refuerzo y aseguró que quienes se hayan inoculado hace seis o más meses con la segunda vacuna ya recibieron la invitación para la tercera.“La tercera dosis es muy importante para evitar la enfermedad, aunque ya con dos dosis se disminuyen significativamente las enfermedades graves y mortales”, señaló el ministro de Salud de Larreta.Consultado por la variante Ómicron, el funcionario porteño afirmó que la pandemia mostró hasta el momento que los expertos deban “estar ocupados, investigando el fenómeno de cómo va evolucionando”, en referencia a las diferentes mutaciones que ha ido adquiriendo el coronavirus.