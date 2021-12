Repercusiones sobre el fallo de la Corte contra el Consejo: críticas del FdT y festejos de JXC

Eduardo Valdés manifestó, "ahora vemos que vienen a hacer un fallo sobre algo que ocurrió en 2006, es una vergüenza, un bochorno y un avasallamiento al Poder Legislativo y político" y agregó "esta Corte viene haciendo cosas por ensayo y error"

La exministra de seguridad y presidenta del PRO resaltó, "lo dijimos en 2006 y no nos equivocamos: el kirchnerismo estaba acomodando el Consejo de la Magistratura a sus necesidades, 15 años después lo confirma la Corte Suprema de Justicia"

Lo dijimos en 2006 y no nos equivocamos: el kirchnerismo estaba acomodando el Consejo de la Magistratura a sus necesidades. 15 años después lo confirma la Corte Suprema de Justicia. La Constitución genera un equilibrio que esa ley distorsionó. ¡La justicia demora pero llega! pic.twitter.com/OGDaI6HGgV — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 16, 2021

analizó que estamos viviendo un momento en el que el Máximo Tribunal "realmente es un escándalo, hemos tocado fondo"

, con el argumento de que no respeta el equilibrio de los sectores en el organismo que selecciona, sanciona y remueve magistrados.Por parte del Frente de Todos, el Diputado. En ese sentido indicó que hay que ver "quiénes fallaron en 2014 y cómo votó (Juan Carlos) Maqueda porque hoy el presidente y vicepresidente de la Corte son dos de los ministros que quiso poner Mauricio Macri por decreto".A su vez,. El jefe del dividio bloque radical sostuvo que es cierto que el fallo llega muchos años tarde y advirtióy añadió que la Constitución genera un equilibrio que esa ley distorsionó. "La justicia demora pero llega", expresó en sus redes sociales pasado el mediodía., desde la visión de Juntos por el Cambio habló el constitucionalista, comentó y remarcó que "lo que no hay duda es que la Corte se mete realmente en que no siga subsistiendo una situación tan anómala como desde hace años se viene presentando en Argentina, en quey demás".Mientras que también hizo alusión al tema el expresidente del cuerpo,manifestó y. El magistrado insistió en que se debe "abrir una discusión honesta sobre el mejor diseño de la Corte Suprema de la Nación" y planteó que