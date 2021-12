La Iglesia expuso una fake news de La Nación y denunció insultos y agresiones de antivacunas

El arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, señaló este jueves las dificultades para poner en marcha el pase sanitario durante las misas, pero aclaró que la Iglesia no tiene opinión formada ni está en contra de la medida del Gobierno como se publicó ayer en el diario La Nación."Cuando algo no es claro mucha gente termina confundida, por eso hablaba de cocoliche. Tuvimos una reunión con funcionarios del gobierno bonaerense donde hablamos sobre la vacunación. Nosotros la apoyamos e insistimos con los cuidados sanitarios. Planteamos que teníamos una dificultad de tipo técnica en caso de un control para desarrollar las misas", indicó el sacerdote para Radio 10.En ese sentido, añadió:, enfatizó.En paralelo, se refiriò a los insultos y las agresiones que recibiò de los antivacunas:, continuó Fernández, quien dijo que lo tildaron de "falso creyente" y señaló que le argumentaron que "si uno cree no tiene que temerle a la enfermedad" y por esta razón "no necesita vacunarse". Sobre esta frase, respondió citando la Biblia: "A esta irracionalidad ya la rechazó el mismo Jesús: Hay una escena del Evangelio donde el demonio lo tienta y le dice 'arrójate al abismo porque vos tenés que confiar que tu padre Dios te va a salvar'."Jesús no lo hace y le responde: 'No tentarás al Señor, tu Dios'", relató, al mismo tiempo que consideró que no se le debe exigir a Dios "lo que tengo que hacer yo, que me cuide, si me expongo imprudentemente".En tanto, recordó algunos episodios de clérigos que se manifestaron en contra del pase sanitario, el cual consiste en una acreditación del esquema completo de vacunación., declaró. Además, indicó que el Papa Francisco dice que "vacunarse es un acto de amor, de cuidado".Por ùltimo, reiterò la postura de la Iglesia sobre el pase sanitario y la necesidad de controles dentro de las parroquias., concluyó.