Un contundente fallo de Casación bonaerense contra las detenciones por tenencia para consumo

Un fallo de la Sala I de Casación bonaerense trazó una fuerte marca sobre los criterios de tenencia de lo que en la jerga policial/judicial se denomina "estupefacientes".El hábeas corpus había sido admitido por el juez marplatense Juan Tapia, pero apelado por la Fiscalía de Estado en mayo pasado, la Cámara de Apelaciones marplatense aceptó la apelación y revocó el fallo. Ahora, con el voto de Ricardo Maidana, secundado por su par Daniel Carral, la Sala I de Casación bonaerense aceptó en parte el criterio del juez Tapia, hizo lugar al habeas corpus, y ordenó a la Bonaerense y demás fuerzas de seguridad en el Departamento Judicial de Mar del Plata no realizar detenciones cuando de la cantidad requisada "surja inequívocamente que la tenencia es para exclusivo consumo personal".El 20 de diciembre de 2019, la AMC representada por Díaz, presentó en el juzgado 4 de Garantías marplatense, a cargo de Juan Tapia, el pedido de habeas corpus colectivo y preventivoLa AMC consideró "irregulares" esos procedimientos policiales, "motivados en criterios discriminatorios negativos (la apariencia o aspecto físico y la forma de vestir)", sostuvo que se realizanAcompañó el pedido con informes oficiales "donde se constata que el 40,19% de las investigaciones fueron por tenencia para consumo personal; señalando su desajuste con la jurisprudencia de la CSJN en los casos “Bazterrica” (1986) y “Arriola” (2009)."El recurso no llegó a ser tratado ese verano, y quedó dificultado con la declaración de la pandemia en marzo de 2020. Tapia logró organizar las audiencias necesarias y producir pruebas, y el 10 de diciembre de 2020 hizo lugar al recurso solicitado, y aplicando el fallo Arriola de la Corte Suprema, exigió que la Bonaerense y demás fuerzas de seguridad cumplieran con el instructivo elaborado en 2015 por el Ministerio Publico Fiscal, por lo que ordenó queAdemás Tapia declaró (de oficio) la inconstitucionalidad del artículo de la ley 13482 de la PBA que habilita a la policía a detener personas para averiguación de identidad ya que la identificación se puede realizar por medios informáticos.El fallo de Tapia fue apelado por la Fiscalía de Estado de la provincia, y el 27 de mayo de este año los jueces Pablo Poggetto y Raúl Paolini, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones marplatense, aceptaron el pedido fiscal y revocaron el fallo de Tapia, con el argumento de que no estaban identificadas las personas que serían beneficiadas con el habeas corpus. La AMC apeló y el 4 de noviembre llegó a la Sala I de Casación.En su voto, Maidana citó legislación y jurisprudencia provincial, nacional e internacional, que sustenta la posibilidad del habeas corpus colectivo; y rechazó el criterio de Poggetto y Paolini "sobre la ausencia de peligro cierto o amenaza actual" a los derechos de las personas tenedoras de cannabis para consumo personal.Casación destacó un informe del Observatorio de adicciones y consumos problemáticos de la Defensoría del Pueblo de la PBA, en el que se indica "en el año 2017 los procesos penales iniciados por tenencia para consumo personal representaron el 0,67% de las IPP iniciadas por infracción a la ley 23.737; mientras que en el 2018 se pasó al 40,19%, incrementándose en un 5.900%". Cita además información del CELS, que señala quey que desde la desfederalización, las causas por delitos menores de la ley de drogas "se quintuplicaron".Maidana subraya el dato de que “las detenciones a consumidores de drogas representan el centro de la estrategia contra el narcotráfico. Según los datos oficiales del Ministerio Público Fiscal de la Provincia, entre 2015 y 2018, entre un cuarto y un tercio de las causas iniciadas por delitos de droga refiere a casos de tenencia para consumo. En el 2019 el 39.43% de las causas iniciadas en la provincia fueron por tenencia para consumo y en el 2020, con circulación restringida, el porcentaje es de un 24.6%”.. El fallo de Casación recuerda que desde 2015 existe el instructivo de la Fiscalía de Estupefacientes, que ordena que el procedimiento policial se realice en el lugar del secuestro, y que no se traslade a la persona a la comisaría.Entre sus fundamentos, Maidana sostiene que. "Nos parece muy atinada la resolución, la fecha, de cara al verano -dijo Gabriel Díaz a Página/12-, transmite tranquilidad a la comunidad de usuarios y usuarias que saben que no van a poder ser detenidos por la tenencia de alguna sustancia. Esto pone en discusión la necesidad de una regulación de las sustancias y una despenalización de las conductas asociadas al consumo. Esto ya lo falló la Corte Suprema y seguimos esperando la modificación de esa ley".