Circulan números sobre Adorni que abren mas interrogantes por el desfasaje entre ingresos y gastos

El periodista Hugo Alconada Mon detalló los ingresos y gastos del jefe de Gabinete de la Nación. Según ese relevamiento, las compras de inmuebles y refacciones alcanzarían unos 450 mil dólares, a lo que se sumaría la adquisición de una camioneta por unos 30 mil dólares. También se contabilizan viajes al exterior por más de 27 mil dólares y gastos dentro del país por más de 9 millones de pesos.

En contraste, los ingresos declarados ubican a Adorni en torno a los 3,3 millones de pesos mensuales —unos 2.400 dólares al tipo de cambio estimado— hasta enero de este año. En tanto, su entorno familiar también aparece con ingresos limitados, con actividad bajo régimen de monotributo hasta 2025.La difusión de estos números alimenta cuestionamientos sobre la transparencia y la trazabilidad de los fondos en el oficialismo, en un contexto donde el propio gobierno construye su narrativa pública sobre la austeridad y el ajuste. Hasta el momento, no hubo una respuesta oficial que explique el desbalance señalado.