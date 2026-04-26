04.05.2026 / POLÉMICA

Circulan números sobre Adorni que abren mas interrogantes por el desfasaje entre ingresos y gastos

Un detalle de gastos e ingresos atribuidos al vocero presidencial Manuel Adorni empezó a circular y volvió a poner el foco en la consistencia patrimonial de funcionarios del gobierno libertario. Los datos, que no incluyen erogaciones corrientes, muestran un nivel de compromisos muy por encima de los ingresos declarados.




El periodista Hugo Alconada Mon detalló los ingresos y gastos del jefe de Gabinete de la Nación. Según ese relevamiento, las compras de inmuebles y refacciones alcanzarían unos 450 mil dólares, a lo que se sumaría la adquisición de una camioneta por unos 30 mil dólares. También se contabilizan viajes al exterior por más de 27 mil dólares y gastos dentro del país por más de 9 millones de pesos.

El punto más sensible aparece en el total comprometido, que rondaría los 842 mil dólares, a lo que se agregan deudas pendientes por unos 335 mil dólares más intereses. El cálculo excluye gastos habituales como educación, servicios, impuestos o mantenimiento, lo que agranda aún más la brecha.

En contraste, los ingresos declarados ubican a Adorni en torno a los 3,3 millones de pesos mensuales —unos 2.400 dólares al tipo de cambio estimado— hasta enero de este año. En tanto, su entorno familiar también aparece con ingresos limitados, con actividad bajo régimen de monotributo hasta 2025.

La difusión de estos números alimenta cuestionamientos sobre la transparencia y la trazabilidad de los fondos en el oficialismo, en un contexto donde el propio gobierno construye su narrativa pública sobre la austeridad y el ajuste. Hasta el momento, no hubo una respuesta oficial que explique el desbalance señalado.

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